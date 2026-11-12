صلاح الجمسي: حماية المملكة العربية من صميم الأمن القومي المصري



أكد اللواء صلاح الجمسي، أستاذ إدارة الأزمات والمخاطر، أن مفهوم الأمن القومي المصري لا يقتصر على حماية الحدود الجغرافية للدولة، بل يمتد ليشمل الأمن القومي العربي، باعتبار أن استقرار الدول العربية وحماية مقدراتها يمثلان جزءًا أصيلًا من منظومة الأمن القومي المصري.

وقال الجمسي، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن حماية المملكة العربية السعودية وسائر الدول العربية الشقيقة تمثل ركيزة مهمة في حماية الأمن القومي المصري، مشددًا على أن المصالح العربية مترابطة، وأن أي تهديد لاستقرار المنطقة ينعكس بصورة مباشرة أو غير مباشرة على مصر.

أصبحت قضايا أمن قومي

وأضاف أن هناك ثلاثة ملفات رئيسية تمثل ركائز أساسية للأمن القومي المصري، وهي الزراعة والصناعة والمياه، مؤكدًا أن تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الإنتاج المحلي وتأمين الموارد المائية لم تعد مجرد أهداف اقتصادية، بل أصبحت قضايا أمن قومي تتطلب رؤية استراتيجية وخططًا طويلة الأمد.