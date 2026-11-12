منسقة اتحاد أمهات مصر تطالب بتقليل التقييمات المدرسية لإتاحة وقت أكبر لشرح المناهج

طالبت أميرة محمود، منسقة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، بإعادة النظر في آلية تطبيق التقييمات المدرسية، وتقليل عدد مرات إجرائها لتصبح مرتين شهريًا، بما يحقق التوازن بين تقييم مستوى الطلاب وإتاحة الوقت الكافي لشرح المناهج الدراسية.

وأكدت، خلال لقائها مع الإعلامية ياسمين عز، ببرنامج «كلام الناس» المذاع بقناة «MBC مصر»، أن أولياء الأمور لا يعترضون على التقييمات في حد ذاتها، ولكنهم يطالبون بتخفيف كثافتها، مقترحة أن يكون هناك تقييم كل أسبوعين، على أن يُخصص الأسبوعان الآخران لامتحان الشهر المعتاد.

وأوضحت أن إجراء التقييمات أسبوعيًا خلال وقت الحصة يؤثر على استفادة الطلاب من شرح المعلمين، مشيرة إلى أن الحصة الدراسية من المفترض أن تكون مخصصة لتوصيل المعلومات وشرح الدروس الجديدة، وليس قضاء معظم وقتها في حل التقييمات.

وأضافت أن المشكلة لا تتوقف عند كثرة التقييمات، بل تمتد أحيانًا إلى عدم مراجعة الأخطاء التي يقع فيها الطلاب، وهو ما يقلل من جدوى عملية التقييم ولا يحقق الهدف الأساسي منها، والمتمثل في تحديد نقاط الضعف والعمل على معالجتها.