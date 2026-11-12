قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوفد: مقر بولس حنا ليس للبيع.. ولن نسمح بالعبث بتاريخ بيت الأمة
رئيس أركان الحرب الكيميائية الأسبق: سيادة مصر على سيناء مطلقة ولا يحق لأحد التدخل في تجهيزاتها الدفاعية
5800 جنيه في 7 ساعات.. متسول يثير الدهشة في العاشر من رمضان
من بنغازي إلى دمشق.. سوريا تستعيد طائرة عسكرية ظلت عالقة في ليبيا
السعودية: اعتراض وتدمير مسيرة في الرياض
متحدث الأوقاف: مشاري راشد العفاسي يشارك في الموسم الثاني من دولة التلاوة
سكودا Slavia 2026 بتصميم السيدان.. المواصفات الكاملة
وزارة الشباب والرياضة تستقبل بعثة منتخب القوس والسهم بعد إنجاز أولمبياد الشباب بداكار
صلاح الجمسي: تفتيت وحدة الصف العربي أحد أخطر أدوات الكيان الصهيوني.. والتماسك العربي ضرورة لمواجهة المخططات
منتخب مصر 2010 يختتم تدريباته لمواجهة المغرب.. ويظهر بالأحمر والأسود غداً
الكويت تدين قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمجمع ناصر الطبي في خان يونس
مصطفى بكري: إسرائيل تسعى لتعزيز سيطرتها في المنطقة.. وتتحرك عسكريًا لفرض واقع جديد بالضفة والأردن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محمد شردي: قصف مجمع ناصر الطبي جريمة حرب جديدة في غزة

الإعلامي محمد رشدي
الإعلامي محمد رشدي
محمد كمال

انتقد الإعلامي محمد شردي قصف الجيش الإسرائيلي مجمع ناصر الطبي في قطاع غزة، مؤكدًا أن استهداف المنشآت الطبية في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون يمثل جريمة حرب ومحاولة لتدمير ما تبقى من مقومات الحياة داخل القطاع.

إسرائيل تستهدف تدمير مقومات الحياة بقصف المنشآت الطبية

وقال شردي، خلال تقديمه برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة الحياة، إن مجمع ناصر الطبي يخدم نحو مليون شخص، في وقت تعاني فيه المنشآت الصحية من نقص حاد في الإمكانيات، ولا تمتلك سوى قدرات محدودة لتشغيل المولدات الكهربائية وتقديم الخدمات الطبية للمرضى والمصابين.

وأضاف أن القصف أسفر عن استشهاد عدد من الفلسطينيين والأطباء الموجودين داخل المجمع، وإصابة آخرين، مشيرًا إلى أن الحصيلة الأولية التي تحدث عنها تجاوزت 30 شخصًا بين شهيد ومصاب.

وتساءل شردي عن طبيعة استهداف منشأة طبية يعتمد عليها مئات الآلاف من الفلسطينيين، قائلًا إن المستشفى يقدم خدمات أساسية للمرضى والمصابين، من إجراء العمليات الجراحية وعلاج الأطفال المصابين بالكسور، إلى توفير الأدوية والرعاية الصحية للنساء الحوامل.

وأوضح أن ما يحدث في غزة لا يقتصر على استهداف المنشآت والمباني، وإنما يمتد إلى تدمير أسس الحياة، في ظل معاناة السكان من نقص الكهرباء والمياه النظيفة والصرف الصحي، واضطرار كثير من الأسر إلى استخدام قطع البلاستيك وبقايا الأكياس لتغطية الجدران المتهدمة وحماية أطفالهم من البرد.

وأشار إلى أن الفلسطينيين يعيشون في منازل مدمرة وآيلة للسقوط، ويحاولون تدبير أبسط احتياجاتهم وإيجاد وسائل للتدفئة في ظل الظروف المناخية القاسية، متسائلًا عن جدوى استمرار استهداف ما تبقى من المنشآت التي تقدم لهم الخدمات الأساسية.

وأكد شردي أن قصف المجمع الطبي يثير تساؤلات بشأن الموقف الدولي من استهداف المنشآت الصحية، قائلًا: «هي دي مش جريمة حرب؟ هي دي لا تسجل إنها جريمة حرب؟ ولا إحنا ما بنفهمش في جرائم الحرب ولا في الحقوق والديمقراطيات اللي أنتم قاعدين تتنططوا علينا بيها بقالكم عشرات السنين».

ووصف ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية بأنه سلوك دموي، معتبرًا أن ما يحدث يثبت، بحسب تعبيره، أن إسرائيل أصبحت دولة مارقة، مطالبًا بالنظر إلى ما يتعرض له المدنيون الفلسطينيون من معاناة واستهداف للمنشآت الطبية ومقومات الحياة.

مجمع ناصر الطبي قطاع غزة محمد شردي قصف المستشفيات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

هبوط قوي في أسعار الذهب بمصر.. وهذه قيمه عيار 21 الآن

طارق وأنس حبيب

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بإسقاط الجنسية عن طارق وأنس حبيب

سعر الذهب

عيار 21 يودع الـ6000 جنيه.. انهيار أسعار الذهب اليوم في مصر

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بشأن طلاب 2 بكالوريا المتجاوزين نسب الغياب .. ماذا أعلنت التعليم؟

مدبولي

بعد قرار الحكومة.. موعد زيادة الحد الأدنى للأجور الجديدة ورفع المرتبات مجددًا

سعر الذهب

الذهب ينهار.. 215 جنيها تراجعا جديدا في الصاغة الآن

المحال العامة

العد التنازلي بدأ.. تحذير لأصحاب المحلات التجارية| تفاصيل بالقانون

وزير التربية والتعليم

لطلاب 2 بكالوريا.. توضيح عاجل بشأن مادتي الثقافة المالية واللغة الأجنبية الثانية

ترشيحاتنا

مصر و الامارات

وزير الخارجية يتوجه إلى دولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في منتدى "صير بني ياس"

القوات الروسية

القوات الروسية تستهدف سفينتي شحن تحملان أسلحة ومعدات للقوات الأوكرانية

رئيسا وزراء كندا واليونان

رئيسا وزراء كندا واليونان يبحثان تعميق التعاون التجاري

بالصور

ليس مجرد حب للنظافة والترتيب.. أعراض الوسواس القهري وأنواعه وأسبابه وطرق علاجه

الوسواس القهري
الوسواس القهري
الوسواس القهري

دراسة تحذر: جيل إكس أكثر عرضة للسمنة والسكري رغم اهتمامه بالصحة

جيل إكس أكثر عرضة للسمنة والسكري رغم اهتمامه بالصحة
جيل إكس أكثر عرضة للسمنة والسكري رغم اهتمامه بالصحة
جيل إكس أكثر عرضة للسمنة والسكري رغم اهتمامه بالصحة

العمل بدوام جزئي يقلل خطر الإصابة بالخرف لدى كبار السن بنسبة 38%.. دراسة تكشف السر

علاقة العمل بدوام جزئي بانخفاض خطر الخرف
علاقة العمل بدوام جزئي بانخفاض خطر الخرف
علاقة العمل بدوام جزئي بانخفاض خطر الخرف

طريقة عمل لازانيا الكريب بالسبانخ.. وصفة شهية ومختلفة

طريقة عمل لازانيا الكريب بالسبانخ
طريقة عمل لازانيا الكريب بالسبانخ
طريقة عمل لازانيا الكريب بالسبانخ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد