محمد شردي: قصف مجمع ناصر الطبي جريمة حرب جديدة في غزة

انتقد الإعلامي محمد شردي قصف الجيش الإسرائيلي مجمع ناصر الطبي في قطاع غزة، مؤكدًا أن استهداف المنشآت الطبية في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون يمثل جريمة حرب ومحاولة لتدمير ما تبقى من مقومات الحياة داخل القطاع.

إسرائيل تستهدف تدمير مقومات الحياة بقصف المنشآت الطبية

وقال شردي، خلال تقديمه برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة الحياة، إن مجمع ناصر الطبي يخدم نحو مليون شخص، في وقت تعاني فيه المنشآت الصحية من نقص حاد في الإمكانيات، ولا تمتلك سوى قدرات محدودة لتشغيل المولدات الكهربائية وتقديم الخدمات الطبية للمرضى والمصابين.

وأضاف أن القصف أسفر عن استشهاد عدد من الفلسطينيين والأطباء الموجودين داخل المجمع، وإصابة آخرين، مشيرًا إلى أن الحصيلة الأولية التي تحدث عنها تجاوزت 30 شخصًا بين شهيد ومصاب.

وتساءل شردي عن طبيعة استهداف منشأة طبية يعتمد عليها مئات الآلاف من الفلسطينيين، قائلًا إن المستشفى يقدم خدمات أساسية للمرضى والمصابين، من إجراء العمليات الجراحية وعلاج الأطفال المصابين بالكسور، إلى توفير الأدوية والرعاية الصحية للنساء الحوامل.

وأوضح أن ما يحدث في غزة لا يقتصر على استهداف المنشآت والمباني، وإنما يمتد إلى تدمير أسس الحياة، في ظل معاناة السكان من نقص الكهرباء والمياه النظيفة والصرف الصحي، واضطرار كثير من الأسر إلى استخدام قطع البلاستيك وبقايا الأكياس لتغطية الجدران المتهدمة وحماية أطفالهم من البرد.

وأشار إلى أن الفلسطينيين يعيشون في منازل مدمرة وآيلة للسقوط، ويحاولون تدبير أبسط احتياجاتهم وإيجاد وسائل للتدفئة في ظل الظروف المناخية القاسية، متسائلًا عن جدوى استمرار استهداف ما تبقى من المنشآت التي تقدم لهم الخدمات الأساسية.

وأكد شردي أن قصف المجمع الطبي يثير تساؤلات بشأن الموقف الدولي من استهداف المنشآت الصحية، قائلًا: «هي دي مش جريمة حرب؟ هي دي لا تسجل إنها جريمة حرب؟ ولا إحنا ما بنفهمش في جرائم الحرب ولا في الحقوق والديمقراطيات اللي أنتم قاعدين تتنططوا علينا بيها بقالكم عشرات السنين».

ووصف ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية بأنه سلوك دموي، معتبرًا أن ما يحدث يثبت، بحسب تعبيره، أن إسرائيل أصبحت دولة مارقة، مطالبًا بالنظر إلى ما يتعرض له المدنيون الفلسطينيون من معاناة واستهداف للمنشآت الطبية ومقومات الحياة.