الاثنين المقبل.. مصطفى بكري يكشف عن تفاصيل الزيادات الجديدة لأساتذة الجامعات

كشف الإعلامي مصطفى بكري عن تحركات حكومية جديدة تستهدف تحسين الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، تقديرا لما يقدمونه من دور محوري في تطوير المنظومة التعليمية وإعداد الكوادر القادرة على بناء المستقبل.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعا بمشاركة أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لبحث المقترحات الخاصة بزيادة دخول أعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة.

وأشار إلى أن الزيادات الجديدة المرتقبة لن تقتصر على فئة بعينها، بل ستمتد لتشمل أعضاء هيئة التدريس والباحثين ومعاونيهم بمختلف الجامعات، مؤكدا أنها ستكون زيادات إضافية إلى جانب الحوافز التي سبق الإعلان عنها خلال الأسبوع الماضي، وليست بديلا عنها.

قيمة الزيادات وآليات تطبيقها

وأضاف أن الحكومة تستعد لعقد مؤتمر صحفي يوم الاثنين المقبل، بمشاركة وزيري المالية والتعليم العالي والبحث العلمي، للكشف عن التفاصيل الكاملة للتصور المقترح، وقيمة الزيادات وآليات تطبيقها.