إحنا مش بنطبل إحنا بندعم بلدنا مش أشخاص.. مصطفى بكري يرد على منتقدي دعم الدولة

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن مصر تواجه تحديات كبيرة خلال المرحلة الراهنة، في ظل ظروف دقيقة تتطلب قدرًا كبيرًا من الوعي والمسؤولية في التعامل مع مختلف القضايا.



وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أنه “بنلاقي ناس بتقول علينا أننا بنطبل، بنطبل لمين يلا، ياض أنت بيجيلك الاسكريبت تستهدف رموز السلطة والإعلام إحنا بقى بندعم بلدنا”.

موقفه الداعم للرئيس ومشروعه الوطني

وتابع أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استجاب لإرادة المصريين في واحدة من أصعب الفترات التي مرت بها البلاد، مؤكدًا موقفه الداعم للرئيس ومشروعه الوطني.