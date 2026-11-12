تتجه النية داخل نادي الزمالك للاستعانة بأحد أبرز نجوم الفريق السابقين في إدارة ملف كرة القدم، بعدما دخل طارق حامد دائرة المرشحين لشغل منصب إداري بشركة الكرة خلال المرحلة المقبلة.

الزمالك يجهز منصب لطارق حامد في شركة الكرة بالزمالك.. تفاصيل

وعلم «صدى البلد» من مصدر مسؤول داخل الزمالك، في تصريحات خاصة، أن حسام الزناتي، المسؤول عن ملف كرة القدم، يرحب بقوة بوجود طارق حامد ضمن المنظومة الإدارية الجديدة، ويرى أنه يمتلك المقومات التي تؤهله لتقديم إضافة حقيقية خارج المستطيل الأخضر.

وأوضح المصدر أن هناك مشاورات بشأن إسناد منصب نائب حسام الزناتي إلى نجم الزمالك السابق، ليكون أحد العناصر الرئيسية في الهيكل الإداري الجاري العمل على تشكيله داخل شركة الكرة.

ولا يرتبط ترشيح طارق حامد بتاريخه كلاعب داخل القلعة البيضاء فقط، بل يأتي أيضًا في ظل اهتمامه بتطوير خبراته الإدارية وحصوله على عدد من الدورات التأهيلية خلال الفترة الماضية، وهو ما عزز فرص الاستعانة به في المرحلة المقبلة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه داخل الزمالك للاستفادة من خبرات نجومه السابقين، والاستعانة بعناصر تمتلك معرفة بطبيعة النادي وكرة القدم، للمساهمة في إدارة شؤون الفريق وتطوير منظومة العمل بشركة الكرة.