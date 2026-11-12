مصطفى بكري: الحركة العمالية فقدت أحد رموزها برحيل أحمد عبد الظاهر بعد مسيرة عطاء امتدت لأكثر من 50 عامًا

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن الحركة العمالية فقدت أحد أبرز رموزها، برحيل الدكتور أحمد عبد الظاهر، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الأسبق، بعد مسيرة حافلة بالعطاء والعمل النقابي امتدت لأكثر من 50 عامًا.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الراحل ترك بصمة بارزة في مسيرة العمل النقابي، من خلال سنوات طويلة من العطاء والإسهامات التي ستظل حاضرة في ذاكرة الحركة العمالية المصرية.

مجال العمل النقابي

وتابع أن وزير العمل والاتحاد والنقابات العمالية حرصوا على نعي الفقيد، تقديرًا لمسيرته المهنية والنقابية وما قدمه من جهود خلال سنوات عمله، مؤكدين أن رحيله يمثل خسارة لأحد الشخصيات التي تركت أثرًا واضحًا في مجال العمل النقابي.