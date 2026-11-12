مصطفى بكري: حادث قطار العياط مأساة إنسانية.. ومحاسبة المقصرين ضرورة بعد كشف الحقائق

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن “حادث قطار العياط مأساة إنسانية هزت وجدان المصريين، مشيرا إلى أن هناك أسرا فقدت أبناءها بسبب الحادث، ولكن وسط المأساة، هناك حملة هجوم قوية على وزير النقل، وكأن وزير النقل هو اللي كان سايق القطار أو كان معاه تحكم إلكتروني”.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”: نحن مع محاسبة أي مسئول يثبت تقصيره أيا كان موضعه، مؤكدا انه لا بد من الاستماع للتقارير الفنية والنيابة العامة.

كشف الحقائق كاملة

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن مجلس النواب من حقه متابعة تنفيذ التوصيات وكشف الحقائق كاملة.