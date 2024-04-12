تموين بورسعيد: غرفة العمليات تتابع شكاوى المواطنين في ثالث أيام عيد الفطر

أكد محمد عوض وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية فى بورسعيد أن المديرية تعمل بكامل طاقتها خلال ايام عيد الفطر المبارك من ‏خلال ورديات تناوب صباحًا ومساءً بناء على تعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين وتوجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

وكشف وكيل تموين بورسعيد أنه تم وضع خطة للعمل خلال أيام العيد للتأكد من انتظام عمل المخابز وانتظام عمل ‏محطات الوقود ومستودعات الغاز والالتزام بالأسعار المقرره لذلك، وغيرها من المنشآت التموينية.





وشدد وكيل تموين بورسعيد على انعقاد غرفة عمليات مديرية التموين لمتابعة تلقى شكاوى المواطنين وكذا أعمال المخابز البلدية والأسواق وغيرها من جميع المنشأت التموينية .



حملات تموينية فى بورسعيد خلال العيد 1000294789 1000294787 1000294788 1000294784 1000294785 1000294786

وشدد وكيل وزارة التموين فى بورسعيد على استقرار الحالة التموينية وتوافر كافة السلع خلال عيد الفطر المبارك، مؤكداً استمرار انعقاد غرفة عمليات مركزية بالمديرية ‏خلال أجازة عيد الفطر لمتابعة توافر السلع وحالة الأسواق وعمل المخابز ومنافذ ‏صرف السلع التموينية وتوافر أسطوانات الغاز وعمل محطات ‏الوقود،

وشدد وكيل تموين بورسعيد على أن الغرفة لم تتلقى أى شكاوى من قبل المواطنين بشأن أى خلل أو نقص أى سلعة بالأسواق، مضيفاً أنه جارى عمل حملات رقابية تناوبية صباحية ومسائية للمتابعة بصورة مستمرة .