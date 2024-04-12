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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بثالث أيام عيد الفطر.. حملة بمناخ بورسعيد لإزالة الإشغالات الموسمية

حملة مكبرة بمناخ
حملة مكبرة بمناخ بورسعيد

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد في حي المناخ برئاسة المهندس نعمان علي نعمان حملاتها المكبرة  ،اليوم الجمعة، لمتابعة ورفع الاشغالات والمخالفات والتعديات علي نهر الطريق بعدد من الشوارع والمناطق السكنية بنطاق الحي ومنها متابعة الإشغالات الموسمية والتنبيه علي أصحابها بضرورة إزالتها مع إنتهاء عيد الفطر المبارك، وذلك بشارعي الناصر والأمين.

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أسفرت الحملة مناخ بورسعيد عن إزالة العديد من الإشغالات والمخالفات والتعديات الموضوعة بنهر الطريق ، وإزالة الباعة الجائلين والفروشات المخالفة  ، وتم التنبيه علي المخالفين بعدم تكرار المخالفات ، كما تم توسعة الشوارع أمام الحركة المرورية .

حملة مكبرة بمناخ بورسعيد

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يأتي ذلك في إطار الحفاظ علي المظهر الحضاري لحي المناخ ، فى بورسعيد ومن خلال آلية محكمة وضعتها الأجهزة التنفيذية للحي برئاسة المهندس نعمان علي نعمان للمتابعة المستمرة للإشغالات بالشوارع وبمشاركة  السيد الضوي سكرتير الحي وعدد من الادارات وفريق العمل بإدارة الاشغالات والهندسية .

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