رسمياً.. سكالوني يمدد تعاقده مدرباً للأرجنتين حتى 2030

أعلن رئيس الاتحاد الأرجنتيني كلاوديو تابيا تمديد عقد مدرب منتخب الأرجنتين المتوج مع الفريق بكأس العالم 2022؛ حتى كأس العالم 2030 المقرر إقامتها في البرتغال وإسبانيا والمغرب.

وقال تابيا في مؤتمر صحفي الخميس: "إنه يوم مميز للغاية بالنسبة لعائلة كرة القدم الأرجنتينية بأكملها؛ إذ نعلن عن استمرار ليونيل سكالوني على رأس الجهاز الفني للمنتخب الأرجنتيني".

من جانبه، وجّه سكالوني الشكر لتابيا شخصياً "ولكل من في الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم" على ثقتهم به.. مشيراً إلى أن "هذا هو ما كنا نريده جميعاً في هذه اللحظة".

وحقق سكالوني أربع بطولات كبرى مع منتخب الأرجنتين منذ توليه القيادة الفنية في عام 2018، أبرزها كأس العالم 2022 ولقبا كوبا أمريكا 2021 و2024 فضلاً عن حصوله على المركز الثاني في بطولة كأس العالم الأخيرة.