السلام البحرى يستضيف أكبر احتفالية للأطفال على مجرى قناة السويس بـ بورسعيد

نظم نادي السلام البحري بمدينة بورفؤاد فى محافظة بورسعيد أكبر احتفالية للأطفال على ضفاف الممر الملاحي لقناة السويس ، في ثالث أيام عيد الفطر المبارك ، للاحتفال بالعيد ورسم الابتسامة والبهجة على وجوه الجميع.
وشهدت الاحتفالية إقبال العشرات من الأسر أبناء مدينتي بورسعيد وبورفؤاد ، وشارك في الحضور المئات من الأطفال والكبار على حد السواء في جو من السعادة والفرحة غمرت الأجواء ، وذلك تحت إشراف أعضاء مجلس إدارة نادي السلام البحري المطل على المجرى الملاحي لقناة السويس.
وتضمنت فعاليات الاحتفالية عدة فقرات ومنها فقرة الأغاني و الدي جي ومسرح العرائس كبيرة الحجم ، بجانب أنه تم تخصيص فقرة المسابقات الحماسية بين الأطفال وتشجيعهم وتم توزيع الهدايا عليهم.
وعبر الأطفال ابناء بورسعيد الحضور عن فرحتهم الكبيرة بهذه الإحتفالية لإدخال البهجة والسرور عليهم، حيث تنافس الأطفال في المسابقات.