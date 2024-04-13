السلام البحرى يستضيف أكبر احتفالية للأطفال على مجرى قناة السويس بـ بورسعيد

نظم نادي السلام البحري بمدينة بورفؤاد فى محافظة بورسعيد أكبر احتفالية للأطفال على ضفاف الممر الملاحي لقناة السويس ، في ثالث أيام عيد الفطر المبارك ، للاحتفال بالعيد ورسم الابتسامة والبهجة على وجوه الجميع.



وشهدت الاحتفالية إقبال العشرات من الأسر أبناء مدينتي بورسعيد وبورفؤاد ، وشارك في الحضور المئات من الأطفال والكبار على حد السواء في جو من السعادة والفرحة غمرت الأجواء ، وذلك تحت إشراف أعضاء مجلس إدارة نادي السلام البحري المطل على المجرى الملاحي لقناة السويس.

وتضمنت فعاليات الاحتفالية عدة فقرات ومنها فقرة الأغاني و الدي جي ومسرح العرائس كبيرة الحجم ، بجانب أنه تم تخصيص فقرة المسابقات الحماسية بين الأطفال وتشجيعهم وتم توزيع الهدايا عليهم.

السلام البحرى يستضيف أكبر احتفاليه للأطفال على مجرى قناه السويس " 1000295269 1000295211 1000295232 1000295226 1000295205 1000295247 1000295202 1000295220 1000295214 1000295235



وعبر الأطفال ابناء بورسعيد الحضور عن فرحتهم الكبيرة بهذه الإحتفالية لإدخال البهجة والسرور عليهم، حيث تنافس الأطفال في المسابقات.