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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

20 ألف جنيه غرامة وسحب تراخيص المحلات عقوبة الاشغالات بضواحي بورسعيد

سحب تراخيص محلات
سحب تراخيص محلات سوق الهنا للمخالفين

شددت سمر الموافي رئيس حى  الضواحى فى محافظة بورسعيد على أنه لن يسمح بوضع أى اشغالات بالشارع واكدت بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فورا وتوقيع غرامات بيئية واشغال طريق.

 

وأوضحت رئيس ضواحى بورسعيد أن الغرامات  ستصل إلى 20 ألف جنيه ضد أى اشغالات أو تعديات على الشارع كما سيتم  سحب تراخيص المحال من أصحاب الاحقيات بسوق الهنا فى حال عدم التزام أصحابها بازاله الأسواق العشوائية لهم في الطريق العام في إطار تنفيذ خطة الحى لإعادة الانضباط وتطبيق القانون بكل حسم على أصحاب المخالفات واعاده الوجه الحضاري بمختلف مناطق وقطاعات الحى

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كانت الأجهزة التنفيذية بحى ضواحى بورسعيد قد واصلت اليوم  حملاتها المكثفة لرفع وازاله الاشغالات والتعديات بامتداد شارعى 23 ديسمبر وطريق الشاحنات وذلك في إطار جهود الحى المستمرة لفرض الانضباط وتيسير حركة مرور السيارات والمشاه مع انتهاء اخر ايام اجازه عيد الفطر المبارك

ونفذت الأجهزة التنفيذية بالحى حملة استهدفت رفع وازاله اشغالات وتعديات الباعة الجائلين وعدد من حالات اشغال الطريق العام بامتداد الشارعين وأمام المحال العامه

وأسفرت جهود الحمله عن رفع وازاله عدد من فروشات بيع الخضار والفاكهة والاكشاك والبتارين غير المرخصة لعدد من الباعة الجائلين بامتداد جانبى الشارعين كما تم مصادرة عدد من المضبوطات المتنوعة وإيداعها مبنى جراج عام الحى

 

وأكدت  سمر الموافى رئيس حى ضواحى بورسعيد على استمرار متابعة تنفيذ هذه الحملات وازاله كافة الاشغالات والتعديات الخاصة بالباعه الجائلين بعد تخصيص محال لهم بسوق الهنا الحضاري إلى جانب تيسير حركة مرور السيارات

بورسعيد إجازة عيد الفطر المبارك ازالة الاشغالات والتعديات الخضار والفاكهة تراخيص المحلات رئيس حى الضواحى سحب تراخيص

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