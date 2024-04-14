تشكيل المصري لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري اليوم

أعلن علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، عن تشكيلته المختارة لخوض مباراة الفريق المؤجلة من الجولة العاشرة من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق سيراميكا كليوباترا والمقرر إقامتها في الرابعة عصر اليوم الأحد على ستاد الجيش ببرج العرب.



وضمت التشكيلة الأساسية للنادى المصري كل من محمود جاد لحراسة المرمى، أحمد عيد ، باهر المحمدي ، عمرو موسى ، عمرو سعداوي لخط الظهر ، محمود حمادة ، معتز زدام كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط ، ميدو جابر ، سمير فكري ، غيلاس جناوي كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد محمد الشامي .



وضمت قائمة بدلاء المصري محمد شحاته ، كريم العراقي ، محمد دبش ، محمد طارق ، حسن علي ، اسلام عطية ، حسين فيصل، أمادو با ، الناشئ أحمد فؤاد.