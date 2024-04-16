عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد يعتمد جداول امتحانات أخر العام لصفوف النقل والإعدادية والإبتدائية

جداول امتحانات اخر
جداول امتحانات اخر العام فى بورسعيد

اعتمد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام ٢٠٢٣ / ٢٤ ٢٠ لصفوف النقل والشهادات المحلية، وذلك خلال اجتماع محافظ بورسعيد مع مسئولي التربية والتعليم ببورسعيد بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ والدكتور منصور بكري السكرتير العام للمحافظة والدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد ، لمتابعة استعدادات المحافظة لاستقبال امتحانات الصفوف النقل و الشهادات المحلية

اعتماد جداول امتحانات اخر العام فى بورسعيد

1000296374
1000296374
1000296330
1000296330
1000296318
1000296318
1000296327
1000296327
1000296321
1000296321
1000296324
1000296324

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن امتحانات المرحلة الابتدائية للصفوف ( الرابع والخامس والسادس ) سوف تبدأ في ٢٧ أبريل عام ٢٠٢٤ وتنتهى فى ١ مايو ٢٠٢٤ على أن تستمر لمدة ٤ أيام وفيما يتعلق بالتعليم المجتمعى تعقد امتحانات الصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائى يوم ٢٧ أبريل وتنتهى ١ مايو وتستمر ٤ أيام و الصفوف ( الرابع والخامس والسادس ) تبدأ فى ٢٧ أبريل و تنتهى 1 مايو وتستمر ٤ أيام

مواعيد تخفيف أحمال المناطق داخل أحياء بورسعيد .. تعرف عليها

وزير الرياضة يتابع أعمال الانتهاء من تطوير المنطقة المحيطة بإستاد بورسعيد

وأوضح محافظ بورسعيد خلال اللقاء ، أن امتحانات الصفوف ( الأول الاعدادى المهنى والثاني الاعدادي المهنى ) سوف تبدأ فى ٢٧ أبريل وتنتهى فى 1 مايو وتستمر ٤ أيام والصف الثالث الاعدادى المهني ) تبدأ من ١٥ مايو و تنتهى فى ٢١ مايو وتستمر ٦ أيام وتبدأ امتحانات الأول والثانى الاعدادى العام يوم ٨ مايو وتنتهى فى ١٣ مايو وتستمر ٥ أيام وتبدأ امتحانات الشهادة الاعدادية في ١٥ مايو وتنتهى و تنتهى فى ٢١ مايو وتستمر لمدة ٦ أيام

وأكد محافظ بورسعيد أن امتحانات التربية الخاصة للصف الأول والثانى سوف تبدأ فى ٨ مايو وتنتهى في ١٣ مايو و تستمر ٥ أيام وبالنسية للصف الثالث الاعدادى المدارس التربية الخاصة سوف تبدأ امتحانتها فى ١٥ مايو وتنتهى فى ٢١ مايو وتستمر ٦ أيام

و أكد محافظ بورسعيد أنه سيبدأ امتحان الصف الأول الثانوى تربية خاصة يوم ٩ مايو وينتهى ٢٣ مايو لمدة ٧ أيام والصف الثانى الثانوى تربية خاصة يبدأ في ٨ مايو وينتهى في ٢٢ مايو لمدة ٧ أيام

وأوضح محافظ بورسعيد أنه من المقرر أن تبدأ امتحانات الصف الأول الثانوى العام يوم ٩ مايو وتنتهى في ٢٣ مايو لمدة ٧ أيام على أن تبدأ امتحانات الصف الثاني الثانوى العام يوم ٨ مايو وينتهى في ٢٢ ما يو لمدة ٧ أيام و نوه أن امتحانات التعليم الفنى ( زراعى وصناعى و تجاری ] تبدأ يوم ٨ مايو وتنتهى فى ٢٣ مايو لمدة ٧ أيام

بورسعيد التربية الخاصة التربية والتعليم الثالث الإعدادي الشهادة الإعدادية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد المرحلة الابتدائية امتحانات الشهادة الاعدادية وكيل وزارة التربية والتعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى سارة للمواطنين.. انخفاض كبير في أسعار الدواجن اليوم.. وكرتونة البيض مفاجأة

تحرك جثمان سيدة متوفاة خلال صلاة الجنازة.. والكشف الطبي يوضح الحقيقة

خالد بيومي يثير الجدل حول إبراهيم نور الدين

نزلت 8 جنيهات.. انخفاض حاد في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

هل تتأثر البلاد بالمنخفض الجوي القادم من دول الخليج؟.. الأرصاد تجيب

خلع من القمة.. رضا عبدالعال يعلق على خروج زيزو مصابا أمام الأهلي

للموظفين.. 5 أيام إجازة قبل انتهاء شهر أبريل

زواج شمس الكويتية سرا من رجل مجهول .. فيديوجراف

موضوعات متعلقة

مواعيد تخفيف أحمال المناطق داخل أحياء بورسعيد .. تعرف عليها

محافظ بورسعيد يشدد على التنسيق بين كافة الجهات المختصة بملف إزالة التعديات والمخالفات

لتحقيق المظهر الحضارى.. رئيس مدينة بورفؤاد يؤكد على أهمية دور عمال النظافة

لهذا السبب.. ضواحي بورسعيد يغلق المياه العمومية عن فاطمة الزهراء| تفاصيل

محافظ بورسعيد يشدد على إقامة سوق حضاري لخدمة أهالي "على بن أبي طالب"

يومان راحة سلبية للاعبي المصري بعد التعادل مع سيراميكا كليوباترا

لتحديد مدى إصابته.. المصري ينتظر نتيجة تقرير الأشعة التشخيصية لـ أحمد عيد

تأكد غياب سمير فكري عن مباراة المصري أمام فاركو وعودة صلاح محسن

ترشيحاتنا

السيسي: وقف إطلاق النار في غزة وإنفاذ المساعدات خطوة أساسية لنزع فتيل التوتر الإقليمي

الكرملين يكشف موقفه من دعوة ماكرون لهدنة في أوكرانيا خلال أولمبياد باريس

بعد انتهاء الإجازة| خطة وموعد تخفيف أحمال الكهرباء بعد عيد الفطر

استهتار ومجاملات وإهدار أموال.. مصطفى كامل يفتح النار على الفساد بنقابة الموسيقيين

إمام مسجد الميناء بالغردقة: يُجوز إخراج زكاة المال بالدولار وفقًا للأصول الشرعية

الأمم المتحدة للمرأة: استشهاد 6000 أم في غزة تركن 19 ألف طفل يتيم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد التحذير من رياح الخماسين .. نصائح تساعدك على تجنب الأتربة

منتشر جدا .. طرق علاج برد المعدة سريعا

بمهرجان كان.. فيلم شرق 12 يشارك في مسابقة أسبوع المخرجين

بكوب دقيق.. طريقة عمل كيكة الحليب الساخن بدون زبدة

فيديو

ربنا مش كل الناس اتفقت عليه.. تعليق ريهام حجاج على منتقدي «صدفة»

بسببها معملتش أسناني.. تعليق هنا الزاهد على تشبيهها بفنانة شهيرة| ماذا قالت

كلمات صلاح عبد الله.. علي الحجار يطرح أغنية أجمل حاجة.. شاهد

كريم السبكي: يسرا مفاجأة فيلم "شقو"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الهاسبارا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة على صفيح ساخن

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الزواج وسيلة أم غاية؟

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: أعلى نسبة مشاهدة !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هل تندلع الحرب بين إيران وإسرائيل؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ