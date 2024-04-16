محافظ بورسعيد يعتمد جداول امتحانات أخر العام لصفوف النقل والإعدادية والإبتدائية

اعتمد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام ٢٠٢٣ / ٢٤ ٢٠ لصفوف النقل والشهادات المحلية، وذلك خلال اجتماع محافظ بورسعيد مع مسئولي التربية والتعليم ببورسعيد بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ والدكتور منصور بكري السكرتير العام للمحافظة والدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد ، لمتابعة استعدادات المحافظة لاستقبال امتحانات الصفوف النقل و الشهادات المحلية

اعتماد جداول امتحانات اخر العام فى بورسعيد 1000296374 1000296330 1000296318 1000296327 1000296321 1000296324

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن امتحانات المرحلة الابتدائية للصفوف ( الرابع والخامس والسادس ) سوف تبدأ في ٢٧ أبريل عام ٢٠٢٤ وتنتهى فى ١ مايو ٢٠٢٤ على أن تستمر لمدة ٤ أيام وفيما يتعلق بالتعليم المجتمعى تعقد امتحانات الصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائى يوم ٢٧ أبريل وتنتهى ١ مايو وتستمر ٤ أيام و الصفوف ( الرابع والخامس والسادس ) تبدأ فى ٢٧ أبريل و تنتهى 1 مايو وتستمر ٤ أيام

وأوضح محافظ بورسعيد خلال اللقاء ، أن امتحانات الصفوف ( الأول الاعدادى المهنى والثاني الاعدادي المهنى ) سوف تبدأ فى ٢٧ أبريل وتنتهى فى 1 مايو وتستمر ٤ أيام والصف الثالث الاعدادى المهني ) تبدأ من ١٥ مايو و تنتهى فى ٢١ مايو وتستمر ٦ أيام وتبدأ امتحانات الأول والثانى الاعدادى العام يوم ٨ مايو وتنتهى فى ١٣ مايو وتستمر ٥ أيام وتبدأ امتحانات الشهادة الاعدادية في ١٥ مايو وتنتهى و تنتهى فى ٢١ مايو وتستمر لمدة ٦ أيام

وأكد محافظ بورسعيد أن امتحانات التربية الخاصة للصف الأول والثانى سوف تبدأ فى ٨ مايو وتنتهى في ١٣ مايو و تستمر ٥ أيام وبالنسية للصف الثالث الاعدادى المدارس التربية الخاصة سوف تبدأ امتحانتها فى ١٥ مايو وتنتهى فى ٢١ مايو وتستمر ٦ أيام

و أكد محافظ بورسعيد أنه سيبدأ امتحان الصف الأول الثانوى تربية خاصة يوم ٩ مايو وينتهى ٢٣ مايو لمدة ٧ أيام والصف الثانى الثانوى تربية خاصة يبدأ في ٨ مايو وينتهى في ٢٢ مايو لمدة ٧ أيام

وأوضح محافظ بورسعيد أنه من المقرر أن تبدأ امتحانات الصف الأول الثانوى العام يوم ٩ مايو وتنتهى في ٢٣ مايو لمدة ٧ أيام على أن تبدأ امتحانات الصف الثاني الثانوى العام يوم ٨ مايو وينتهى في ٢٢ ما يو لمدة ٧ أيام و نوه أن امتحانات التعليم الفنى ( زراعى وصناعى و تجاری ] تبدأ يوم ٨ مايو وتنتهى فى ٢٣ مايو لمدة ٧ أيام