التنمية المحلية تتابع جهود محافظة بورسعيد لرصف الطرق وتمهيد شوارع الأحياء والمدن

تابعت وزارة التنمية المحلية جهود محافظة بورسعيد في تطوير المناطق بالمحافظة، ورصف الطرق وتمهيد شوارع الأحياء والمدن على مستوى المحافظة، خاصة وأن مشروعات الرصف تأتي في مقدمة المرافق التي تحرص الوزارة على تنفيذها بالمحافظات وتوليها اهتمامًا كبيرًا تنفيذاً لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم خدمات أفضل للمواطنين في جميع القطاعات ورفع كفاءة الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية سواء بتمهيدها وتسويتها أو تنفيذ عمليات الرصف .

يأتي ذلك في ضوء المتابعة المستمرة للواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لتنفيذ الخطة الاستثمارية للمحافظات التي تتضمن رصف الطرق لتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان لتوفير حياة كريمة للمواطنين وتغيير واقعهم إلى الأفضل ورفع مستوى الخدمات والمرافق وفقاً للإمكانيات المتاحة، والاعتمادات المتوفرة تنفيذاً لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وتعظيم الاستفادة من الأصول الغير مستغلة ودفع عجلة التنمية الإقتصادية وطرحها أمام المستثمرين.

وفي إطار خطة المحافظة لتطوير المحاور الرئيسية و البنية التحتية، للإرتقاء بمنظومة الطرق والمحاور، أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن بدء اعمال تطوير ورفع كفاءة شارع محمد حسني مبارك ومنطقة علي بن أبي طالب، بداية من شارع ٢٣ ديسمبر حتى شارع محمد سرحان بنطاق حي الزهور، وذلك تحت إشراف جهاز تعمير بورسعيد ، تماشيًا مع خطة تطوير الطرق الداخلية بالمحافظة للارتقاء بكافة الطرق والمحاور ورفع كفاءتها بما يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

و أشار محافظ بورسعيد إلى أن أعمال تطوير الطريق تشمل اعمال رصف وتوسعة الطريق و تأسيس بعض أماكن انتظار السيارات و رفع كفاءة وتجميل و إضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية و أعمال لاند سكيب على أعلى مستوى وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار و أعمال الرصف و التخطيط و الإرشادات و العلامات المرورية .

ووجه محافظ بورسعيد بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير المنطقة وفقا للخطة الزمنية لرفع كفاءة منظومه الطرق لتيسير حركة مرور السيارات والمشاة ،وذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بمنظومة الطرق ببورسعيد تماشياً مع خطة المحافظة لتطوير وتجميل الشوارع والطرق الداخلية لكافة أحياء المحافظة .

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