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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ بورسعيد يناقش آليات تنفيذ قرار رئيس الوزراء لتحديد رسوم خدمات النظافة

محافظ بورسعيد يؤكد
محافظ بورسعيد يؤكد ضرورة الرقابة على عملية تحصيل رسوم النظاف

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ،اجتماعًا  موسعا لبحث آليات تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن تحديد رسوم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات، "رسوم النظافة"، بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ ،الدكتور منصور بكري السكرتير العام للمحافظة ،و قيادات المحافظة التنفيذية ورؤساء  والأحياء، و مديري المديريات.

واستعرض المحافظ ، خلال الاجتماع شرح تفاصيل القرار والخطوات التنفيذية اللازمة لتطبيقه على أرض الواقع، بما يضمن تحقيق العدالة وتحصيل الرسوم بشكل عادل ومنصف من جميع المواطنين، كما ناقش الاجتماع آليات الرقابة على عملية التحصيل وضمان وصول الخدمات للمواطنين بالمستوى المطلوب.

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و أكد محافظ بورسعيد علي ضرورة تدقيق وحصر البيانات وتسجيل العقارات الخاضعة لفرض رسوم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات، وتحديد قيمة الرسوم المستحقة على كل عقار، وفقًا للتصنيفات الموضحة بالقرار، وذلك بالتنسيق مع مديرية الكهرباء، وبمتابعة كل حي من أحياء المحافظة لعمليات التحصيل.

محافظ بورسعيد يؤكد ضرورة الرقابة على عملية تحصيل رسوم النظافة

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ووجه محافظ بورسعيد بتشكيل لجنة داخل كل حي من الأحياء المحافظة والعمل طبقا لقرار مجلس الوزراء بالتنسيق مع مديرية الكهرباء، لمراجعة وتدقيق البيانات لجميع المؤسسات الخدمية الحكومية والخاصة، مع توعية المواطنين بتنفيذ قرار مجلس الوزراء لتحديد رسوم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات «رسوم النظافة».

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