محافظ بورسعيد يناقش آليات تنفيذ قرار رئيس الوزراء لتحديد رسوم خدمات النظافة

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ،اجتماعًا موسعا لبحث آليات تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن تحديد رسوم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات، "رسوم النظافة"، بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ ،الدكتور منصور بكري السكرتير العام للمحافظة ،و قيادات المحافظة التنفيذية ورؤساء والأحياء، و مديري المديريات.

واستعرض المحافظ ، خلال الاجتماع شرح تفاصيل القرار والخطوات التنفيذية اللازمة لتطبيقه على أرض الواقع، بما يضمن تحقيق العدالة وتحصيل الرسوم بشكل عادل ومنصف من جميع المواطنين، كما ناقش الاجتماع آليات الرقابة على عملية التحصيل وضمان وصول الخدمات للمواطنين بالمستوى المطلوب.



و أكد محافظ بورسعيد علي ضرورة تدقيق وحصر البيانات وتسجيل العقارات الخاضعة لفرض رسوم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات، وتحديد قيمة الرسوم المستحقة على كل عقار، وفقًا للتصنيفات الموضحة بالقرار، وذلك بالتنسيق مع مديرية الكهرباء، وبمتابعة كل حي من أحياء المحافظة لعمليات التحصيل.

محافظ بورسعيد يؤكد ضرورة الرقابة على عملية تحصيل رسوم النظافة 1000296732 1000296735 1000296708 1000296717 1000296738 1000296714 1000296729 1000296726 1000296705 1000296711

ووجه محافظ بورسعيد بتشكيل لجنة داخل كل حي من الأحياء المحافظة والعمل طبقا لقرار مجلس الوزراء بالتنسيق مع مديرية الكهرباء، لمراجعة وتدقيق البيانات لجميع المؤسسات الخدمية الحكومية والخاصة، مع توعية المواطنين بتنفيذ قرار مجلس الوزراء لتحديد رسوم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات «رسوم النظافة».