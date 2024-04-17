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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد يوجه ببدء وتسهيل إجراءات تسليم مصانع مجمع الصناعات للشباب

محافظ بورسعيد يوجه
محافظ بورسعيد يوجه ببدء وتسهيل إجراءات تسليم مصانع الشباب

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعا مع الأجهزة التنفيذية، لمتابعة الموقف التنفيذي الحالي وآخر مستجدات إقامة المجمع الصناعي الثالث للشباب بجنوب بورسعيد، وذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان، نائب المحافظ، والدكتور منصور بكرى، السكرتير العام، واللواء محمد بصلة، مدير المنطقة الصناعية، والمهندس عماد البرشا، وكيل وزارة الإسكان، والمهندسة زينب الجباس، مدير إدارة المشروعات، والشركات  المنفذة للمشروعات.

محافظ بورسعيد: يوجه ببدء وتسهيل إجراءات تسليم مصانع مجمع الصناعات للشباب

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واستمع محافظ بورسعيد لمعدلات ونسب سير العمل داخل مجمع الصناعات الثالث الجديد 3 يوليو، وأعمال رصف الطرق المحيطة بالمجمع ، وتوصيل جميع المرافق بالتنسيق مع الحماية المدنية وتسهيل جميع إجراءات تسليم المصانع للشباب، والذى يأتى فى إطار النهضة الاقتصادية التى تشهدها بورسعيد مؤخراً.

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وشدد محافظ بورسعيد على سرعة الانتهاء من أعمال توصيل جميع المرافق بمجمع الصناعات الثالث، بالتنسيق مع الحماية المدنية.

ووجه ببدء تسهيل إجراءات تسليم المصانع لأصحابها، وذلك استعدادا لبدء وتشغيل المجمع الصناعي في أقرب وقت.

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