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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غرفة بورسعيد التجارية تعلن تخفيض أسعار الرغيف الشامي والفينو

رئيس الغرفة التجارية
رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد

أعلنت الغرفة التجارية بمحافظة بورسعيد، برئاسة محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس غرفة بورسعيد، ، عن أنه تنفيذا لتوجيهات الحكومة المصرية بشأن خفض أسعار السلع والمنتجات الأساسية، جرى التنسيق بين الغرفة ومديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، برئاسة محمد عوض، وشعبة المخابز بالغرفة، لتخفيض أسعار رغيف الخبز الشامي والفينو مع التأكيد على ثبات الوزن والحفاظ على مستوى الجودة.

واكد رئيس غرفة بورسعيد التجارية انه جرى الاتفاق على تخفيض أسعار رغيف الخبز الشامي والفينو مع ثبات الوزن والحفاظ على مستوى جودة الرغيف، لينخفض سعر رغيف المطاعم وزن 35 جرام من 125 قرش إلى 80 قرش، ورغيف الفينو وزن 35 جرام من 150 إلى 125 قرش، ورغيف الفينو وزن 45 جرام من 200 إلى 175 قرش.


ومن جانبه، أكد محمد سعده على أن هذه الخطوة تأتي استمرارا لسلسلة الإجراءات التي تتخذها الغرفة بالتنسيق والتعاون مع كافة الأجهزة المعنية لتنفيذ توجيهات الدولة المصرية، بقيادة رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، لتخفيض أسعار السلع والمنتجات الأساسية، في إطار الجهود المتواصلة المبذولة لتخفيف أعباء المعيشة عن كاهل المواطنين، مشيرا إلى أن غرفة عمليات الغرفة تتابع ميدانيا بشكل مستمر أسعار السلع المختلفة في بورسعيد.

وشدد رئيس الغرفة على أن الانخفاض الذي تشهده العديد من أسعار السلع والمنتجات الأساسية يأتي نتاجا للإجراءات التي جرى اتخاذها خلال الفترة الماضية ومنها قرارات البنك المركزي بتوحيد سعر الصرف، والقضاء على سعرين للعملة، وتدبير الدولار لعمليات استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج.

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وأوضح أن انخفاض سعر الدقيق ألقى بظلاله الإيجابية على انخفاض أسعار الخبز الشامي والفينو ومختلف المنتجات التي يدخل الدقيق في صناعتها، مشيدا بالاجراءات التي اتبعتها الدولة في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية التي تواجه جميع دول العالم، كما أشاد بالوعي والحس الوطني لأعضاء شعبة المخابز بالغرفة في بورسعيد.

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