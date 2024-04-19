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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ بورسعيد يستعرض مستجدات أعمال اللجنة العليا لتطوير منطقة "مثلث الخير"

على قرار تطوير منطقة
على قرار تطوير منطقة المثلث و منطقة شمال سهل الحسينية محافظ

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم، اجتماعا موسعا ،  لمتابعة مستجدات العمل في تطوير منطقة مثلث الخير بجنوب بورسعيد،  وتنمية و تطوير منطقة شمال سهل الحسينية ، وذلك بحضور دكتور محمد الشحات رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير و التنمية الزراعية ، ودكتور صلاح مصيلحي رئيس هيئة الثروة السمكية ، والمهندس سيد خلف مستشار المحافظة ، والسادة  مستشاري المحافظة ، وممثل كلية علوم الثروة السمكية جامعة كفر الشيخ ، ودكتور ضياء كونسلت والدكتور عميد كلية الهندسة ، وممثلي الثروة السمكية و الري  وعدد من أهالي منطقة سهل الحسينية و مثلث الخير

على قرار تطوير منطقة المثلث و منطقة شمال سهل الحسينية محافظ بورسعيد يشكر الرئيس

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في بداية اللقاء، وجه محافظ بورسعيد الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على قرار البدء في تطوير منطقة مثلث الخير جنوب بورسعيد،  وايضا خطة تنمية و تطوير شمال سهل الحسينية و تحويلها للاستزراع النباتي والمتابعة المستمرة أولا بأول لهذا الملف،  كما وجه المحافظ الشكر لدكتور محمد الشحات رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير و التنمية الزراعية ، ودكتور صلاح مصيلحي رئيس هيئة الثروة السمكية ،  وذلك على التعاون المثمر في ملفي سهل الحسينية و مثلث الخير ،   والذي يأتي في المقام الأول لصالح المواطن .

ومن جانبه ، عرض المهندس سيد خلف مستشار المحافظة ، اخر مستجدات أعمال اللجنة العليا لتطوير منطقة مثلث الخير ، كما استمع محافظ بورسعيد للجهود المبذولة من كافة الجهات المشاركة في العمل ، مشيدا بالتعاون المستمر لتحقيق طفرة تنموية في منطقتي سهل الحسينية و مثلث الخير .

وشدد محافظ بورسعيد على الانتهاء من أعمال التدقيق بمنطقة مثلث الخير في موعد أقصاه ٢٨ ابريل الجاري ، على أن يتم البدء في إزالة التعديات للكيانات التي لم تقوم بتقنين أوضاعها ، وذلك بداية من أول مايو القادم .

وأشار محافظ بورسعيد للنقلة النوعية التي سوف تشهدها مثلث الخير و سهل الحسينية في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتوفير حياة كريمة لقاطني هذه المناطق ، و تطويرها بما يتماشى مع التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة المصرية حاليا ،  موضحا أن الدولة المصرية تولي اهتماما خاصا لتطوير أرض المثلث واقامة المشروعات القومية بها،  والتي تنعكس على تحسين جودة الحياة بهده المناطق

ووجه محافظ بورسعيد باستمرار الأعمال والإجراءات التنسيقية بين جميع الجهات المعنية بتطوير ( مثلث الخير و سهل الحسينية ) ، كما وجه بالتنسيق لاجتماع آخر لبحث الخطوات التنفيذية الجاري اتخاذها بداية من أول مايو القادم ضمن خطة تطوير وتنمية المنطقة .

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ومن جانبه،  وجه دكتور صلاح مصيلحي رئيس مجلس إدارة حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية ، ودكتور محمد الشحات رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير و التنمية الزراعية الشكر لمحافظ بورسعيد على التعاون المثمر  ، و تذليل أي عقبات في هذا الملف ، مؤكدين أن محافظ بورسعيد يولي اهتماما خاصا لمشروعات التطوير الجارية بهذه المناطق ، كما تحدثوا عن مستجدات تنفيذ خطة تطوير منطقة المثلث  وسهل الحسينية وفقا للتوصيات المحددة والتي تهدف لتطوير المنطقة والارتقاء بحياة قاطنيها.

وفي ختام اللقاء ، عقد محافظ بورسعيد حلقة نقاشية مع ممثلي أهالي مناطق سهل الحسينية و مثلث الخير ، كما وجه الأهالي الشكر لرئيس الجمهورية على قرار التطوير ، و الشكر لمحافظ بورسعيد لحرصه على مصلحة المواطنين في هذه المناطق و التواصل معهم لمعرفة مستجدات أوضاعهم .

بورسعيد الهيئة العامة لمشروعات التعمير و التنمية الزراعية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد هيئة الثروة السمكية عادل الغضبان محافظ بورسعيد محافظ بورسعيد

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