رئيس الوزراء من بورسعيد: مكتبي مفتوح 24 ساعة لكل مستثمر جاد

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، اليوم ، مصنع بيراميدز لإنتاج اطارات السيارات ، خلال زيارته للمنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد ، لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات الصناعية ، رافقه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد .واللواء هشام أمنه وزير التنمية المحلية والمهندس أحمد سمير وزير الصناعة.

رئيس الوزراء من بورسعيد:” مكتبي مفتوح على مدار الـ 24 ساعة لكل مستثمر جاد”، 1000297577 1000297565 1000297568 1000297603 1000297580 1000297574 1000297606 1000297583 1000297604 1000297607

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنه يقوم بزيارة لأكبر مصانع المنطقة الصناعية في بورسعيد، الخاص بصناعة إطارات السيارات، متابعا: المصنع كان مختص بإنتاج إطارات متعددة

وأضاف رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي على هامش زيارته، أن اليوم نشهد التشغيل التجريبي لأول مقاسات من السيارات الملاكي والأتوبيسات وبحلول شهر أكتوبر القادم سيكون المصنع قادرا على تحقيق حجم إنتاج يغطي أكثر من 25 من الإنتاج المحلي.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه تم تحديد القطاعات والصناعات التي نستطيع من خلالها زيادة المكون المحلي وتعميق التصنيع المحلي من أجل تقليل الفاتورة الاسترادية وتغطية السوق المحلي.

وأضاف “مدبولي:” مكتبي مفتوح على مدار الـ 24 ساعة لكل مستثمر جاد”، مؤكدًا أنه يتم تذليل جميع العقبات التي يمكن أن تواجه المستثمرين في أداء عملهم وذلك من أجل تحقيق مستهدفاتهم أيضًا.

كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قد وصل بورسعيد، واستهل زيارته بزيارة المنطقة الصناعية ومصنع بيراميدز لإطارات السيارات.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، أحد مصانع الإطارات المتخصص في إنتاج إطارات الملاكي بمقاسات مختلفة، على مساحة تصل إلى 30 ألف م2، حيث من المقرر بدء التشغيل التجريبي بمحافظة بورسعيد.