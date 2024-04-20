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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس الوزراء من بورسعيد: مكتبي مفتوح 24 ساعة لكل مستثمر جاد

رئيس الوزراء من بورسعيد:”
رئيس الوزراء من بورسعيد:” مكتبي مفتوح على مدار الـ 24 ساعة ل

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، اليوم ، مصنع بيراميدز لإنتاج اطارات السيارات ، خلال زيارته للمنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد ، لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات الصناعية ، رافقه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد .واللواء هشام أمنه وزير التنمية المحلية والمهندس أحمد سمير وزير الصناعة.

رئيس الوزراء من بورسعيد:” مكتبي مفتوح على مدار الـ 24 ساعة لكل مستثمر جاد”،

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وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنه يقوم بزيارة لأكبر مصانع المنطقة الصناعية في بورسعيد، الخاص بصناعة إطارات السيارات، متابعا: المصنع كان مختص بإنتاج إطارات متعددة

وأضاف رئيس الوزراء  خلال المؤتمر الصحفي على هامش زيارته، أن اليوم نشهد التشغيل التجريبي لأول مقاسات من السيارات الملاكي والأتوبيسات وبحلول شهر أكتوبر القادم سيكون المصنع قادرا على تحقيق حجم إنتاج يغطي أكثر من 25 من الإنتاج المحلي.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه تم تحديد القطاعات والصناعات التي نستطيع من خلالها زيادة المكون المحلي وتعميق التصنيع المحلي من أجل تقليل الفاتورة الاسترادية وتغطية السوق المحلي.

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وأضاف “مدبولي:” مكتبي مفتوح على مدار الـ 24 ساعة لكل مستثمر جاد”، مؤكدًا أنه يتم تذليل جميع العقبات التي يمكن أن تواجه المستثمرين في أداء عملهم وذلك من أجل تحقيق مستهدفاتهم أيضًا.

كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قد وصل بورسعيد، واستهل زيارته بزيارة المنطقة الصناعية ومصنع بيراميدز لإطارات السيارات.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، أحد مصانع الإطارات المتخصص في إنتاج إطارات الملاكي بمقاسات مختلفة، على مساحة تصل إلى 30 ألف م2، حيث من المقرر بدء التشغيل التجريبي بمحافظة بورسعيد.

رئيس الوزراء بورسعيد أحمد سمير وزير الصناعة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد المشروعات الصناعية تعميق التصنيع المحلي

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