تعليم بورسعيد: الامتحانات من المنهج ولا تنساقوا خلف الشائعات وتجار العلم

وجه الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية و التعليم بمحافظة بورسعيد رسالة الي أولياء الأمور طالبهم خلالها بعد الانسياق وراء الشائعات وتجار العلم ممن يستنذفون أموال الأسر البورسعيدية بدعوى الدروس الخصوصية .

وشدد وكيل تعليم بورسعيد فى تصريحات خاصة لصدى البلد عبر اتصال هاتفي على أن امتحانات آخر العام لن تخرج عن الأجزاء التى تم تدريسها فقط بالمدارس ومن كتاب المدرسة.

وأوضح وكيل تعليم بورسعيد أن التعليمات صدرت إلى التوجيه الفني بوضع الامتحانات فى الأجزاء التى تم الانتهاء من تدريسها فقط ومن كتاب المدرسة دون غيره .

ولفت وكيل تعليم بورسعيد الي أن من يتبين مخالفته للتعليمات الصادرة وفق توجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ورؤية الوزارة سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه فورا دون تمييز .

وشدد وكيل تعليم بورسعيد على أن جميع القيادات التعليمية فى المحافظة بدعم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وتوجيهاته تعمل على توفير كل سبل الراحة للطلاب بجميع المراحل التعليمية.

وردا على ما أثير حول تقديم موعد امتحانات اخر العام بقصد أحداث بلبلة بين الأسر البورسعيدية من بعض المستفيدين قال وكيل تعليم بورسعيد أن الرؤية و التوجيه كانت تهدف الي رفع كاهل المعانة عن الأسر البورسعيدية فى ظل الظروف و الأوضاع الاقتصادية فى تكبد مبالغ مالية تسدد لتجارة العلم لشهر مايو .

وأضاف وكيل تعليم بورسعيد أن تحديد موعد امتحانات المرحلة الابتدائية ليوم ٢٧ أبريل لا يؤثر على انتظام الدراسة خلال مايو نظرا لوجود عدة مناسبات تتعلق بالشعب المصري عامة ومنها مايتعلق باعياد الأخوة المسيحيين تبدأ من ٣ مايو وحتى ٧ مايو منها عيد العمال وعيد شم النسيم و عيد القيامة وقداس الزعف و القيامة وسبت النور وهو ما يؤكد أن تلك الفترة لن يستفيد منها الطلاب بالمدارس لكثرة الإجازات الرسمية للمصريين و الدينية للأخوة الاقباط ولن يحقق منها استفادة الا تجار العلم على حساب الأسر البورسعدية .

وحذر وكيل تعليم بورسعيد الاباء و الأمهات من الانصياع لجشع تجار العلم فى السناتر والدروس الخصوصية بدعوى زيادة الحصص لانهاء المناهج مؤكد أن الامتحانات لن تخرج عن الجزء الذي تم تدرسبه فقط و مت الكتاب المدرسي دون غيره.