حملات لإزالة الإشغالات بمناخ بورسعيد قبل عيد القيامة والربيع

واصلت الأجهزة التنفيذية في حي المناخ بمحافظة بورسعيد رئاسة المهندس نعمان علي نعمان حملاتها المكبرة ،اليوم لمتابعة ورفع الاشغالات والمخالفات والتعديات علي نهر الطريق بعدد من الشوارع والمناطق السكنية بنطاق الحي ومنها شوارع سعد زغلول "الثلاثيني" وعاطف السادات و٢٣ ديسمبر، ضمن جهود الحي إستعدادا لعيدي القيامة المجيد والربيع.
وأسفرت حملة مناخ بورسعيد عن إزالة العديد من الإشغالات والمخالفات والتعديات الموضوعة بنهر الطريق ، وإزالة الباعة الجائلين والفروشات المخالفة ، والتحفظ علي الأدوات المستخدمة معهم ومنها إسطوانة غاز كبيرة وطاولات خشبية واستانلس وميزان وغيرها وإيداعها بمخزن الحي لحين إستكمال الإجراءات القانونية، كما تم توقيع غرامات فورية ضد المخالفين ، وتم التنبيه علي المخالفين بعدم تكرار المخالفات ، كما تم توسعة الشوارع أمام الحركة المرورية .
يأتي ذلك في إطار الحفاظ علي المظهر الحضاري لحي المناخ ، بمحافظة بورسعيد ومن خلال آلية محكمة وضعتها الأجهزة التنفيذية للحي برئاسة المهندس نعمان علي نعمان للمتابعة المستمرة للإشغالات بالشوارع وبمشاركة السيد الضوي سكرتير الحي وعدد من الادارات وفريق العمل بإدارة الاشغالات والهندسية .