5 رسائل من رئيس الكتلة البرلمانية ببورسعيد بشأن منظومة التأمين الصحي الشامل

قدّم النائب عادل اللمعى عضو مجلس الشيوخ ورئيس الكتلة البرلمانية في بورسعيد 5 رسائل مهمة خلال كلمته أمام مجلس الشيوخ بشأن منظومة التأمين الصحى الشامل .

ووجّه رئيس الكتلة البرلمانية فى بورسعيد شكره للقيادة السياسية لما قدمته من مشروع التأمين الصحي الشامل والذي يعد أحد أهم المشاريع الخاصة بالمواطن.

وأكد النائب عادل اللمعى أن نجاح انطلاق المنظومة جاء من بورسعيد التى شهدت ميلاد هذا المشروع الضخم الذي بني على أساس الاهتمام بصحة المواطن.

وطالب رئيس الكتلة البرلمانية بالأخذ فى الاعتبار أن هناك عددًا من المشكلات التى يجب العمل على حلها حتى يأتي المشروع نجاح فى تحقيق الهدف الذي اطلق من أجله .

وسرد رئيس الكتلة البرلمانية لنواب بورسعيد أهم المشكلات فى 5 رسائل تمني العمل على سرعة حلها تضمنت :

1) لابد من الحكومة مراعاة العمالة المؤقتة غير المؤهلة لدفع الرسوم، هذا فعندما تتوقف خدمة التأمين الصحي تتوقف جميع الخدمات الخاصة بهذه العائلة من تعليم وصحة وغيرها فلابد من إيجاد حل لها.

2) لابد على الحكومة الاستقطاع من صافي المرتب وليس على الإجمالي

3) عدم توافر الأدوية داخل مستشفيات ووحدات التأمين الصحي الشامل والبدائل غير جيدة

4) لم يتم إجراء عدد كبير من العمليات الجراحية مثل عمليات المفاصل منذ 6 أشهر

5) لابد من مشاركة القطاع الخاص من الصيدليات والمراكز والعيادات، لتطبيق حرية اختيار الخدمة المقدمة للمواطن.