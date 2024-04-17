عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

5 رسائل من رئيس الكتلة البرلمانية ببورسعيد بشأن منظومة التأمين الصحي الشامل

النائب عادل اللمعي
النائب عادل اللمعي

قدّم النائب عادل اللمعى عضو مجلس الشيوخ ورئيس الكتلة البرلمانية في بورسعيد 5 رسائل مهمة خلال كلمته أمام مجلس الشيوخ بشأن منظومة التأمين الصحى الشامل . 

 

ووجّه رئيس الكتلة البرلمانية فى بورسعيد شكره للقيادة السياسية لما قدمته من مشروع التأمين الصحي الشامل والذي يعد أحد أهم المشاريع الخاصة بالمواطن. 

 

وأكد النائب عادل اللمعى أن نجاح انطلاق المنظومة جاء من بورسعيد التى شهدت ميلاد هذا المشروع الضخم الذي بني على أساس الاهتمام بصحة المواطن.  

 

وطالب رئيس الكتلة البرلمانية بالأخذ فى الاعتبار أن هناك عددًا من المشكلات التى يجب العمل على حلها حتى يأتي المشروع نجاح فى تحقيق الهدف الذي اطلق من أجله . 

 

وسرد رئيس الكتلة البرلمانية لنواب بورسعيد أهم المشكلات فى 5 رسائل تمني العمل على سرعة حلها تضمنت :

وكيل تعليم بورسعيد يشارك في ورشة عمل الغذاء للمستقبل

محافظ بورسعيد يتفقد مركز تراخيص المحال الجديد ببورفؤاد

1) لابد من الحكومة مراعاة العمالة المؤقتة غير المؤهلة لدفع الرسوم، هذا فعندما تتوقف خدمة التأمين الصحي تتوقف جميع الخدمات الخاصة بهذه العائلة من تعليم وصحة وغيرها فلابد من إيجاد حل لها.

2) لابد على الحكومة الاستقطاع من صافي المرتب وليس على الإجمالي

3) عدم توافر الأدوية داخل مستشفيات ووحدات التأمين الصحي الشامل والبدائل غير جيدة

4) لم يتم إجراء عدد كبير من العمليات الجراحية مثل عمليات المفاصل منذ 6 أشهر

5) لابد من مشاركة القطاع الخاص من الصيدليات والمراكز والعيادات، لتطبيق حرية اختيار الخدمة المقدمة للمواطن.

بورسعيد الإهتمام بصحة المواطن التامين الصحي الشامل العمليات الجراحية النائب عادل اللمعي صحة المواطن عضو مجلس الشيوخ مشروع التأمين الصحي الشامل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تضرب مصر خلال ساعات وتهدد الصحة.. معلومات عن رياح الخماسين وكيفية تجنبها

بعد قيام مدرسة بتدريس "مناهج غير أخلاقية".. قرار عاجل من التعليم الآن

نزل 45 جنيها.. رسالة عاجلة من الفلاحين للإعلامي أحمد موسى بشأن البصل

الأسعار كلها بتنزل| العيش والفراخ والأرز واللحمة.. القائمة الكاملة

عاصفة تضرب الإمارات.. شاهد| الأمطار تغرق مطار دبي الدولي

ارتفاع كبير في درجات الحرارة وتدهور الرؤية الأفقية.. الأرصاد تصدر تحذيرا عاجلًا

الفرق بين إنجازات السد العالي وأكاذيب سد النهضة .. خبير يوضح

33 كلمة قد تفهم خطأ في القرآن.. صحّح معلومات عن كتاب الله

موضوعات متعلقة

وكيل تعليم بورسعيد يشارك في ورشة عمل الغذاء للمستقبل

لأول مرة.. انطلاق تدريب لاستخدام المنصة الرقمية لرصد نتيجة المسح القرائي ببورسعيد

محافظ بورسعيد يتفقد مركز تراخيص المحال الجديد ببورفؤاد

محافظ بورسعيد: 20 ألف فدان زيادة في المساحات المنزرعة بالقمح هذا العام

محافظ بورسعيد يعتمد جداول امتحانات أخر العام لصفوف النقل والإعدادية والإبتدائية

مواعيد تخفيف أحمال المناطق داخل أحياء بورسعيد .. تعرف عليها

محافظ بورسعيد يشدد على التنسيق بين كافة الجهات المختصة بملف إزالة التعديات والمخالفات

لتحقيق المظهر الحضارى.. رئيس مدينة بورفؤاد يؤكد على أهمية دور عمال النظافة

ترشيحاتنا

مصرع 29 متمردًا في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن الهندية

غادة عبدالرازق: معنديش استقرار نفسي ولا عاطفي.. وممكن أكون سبب فشل جواز بنتي|فيديو

بعد الهجوم على إسرائيل|تفاصيل استعداد أمريكا والاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات جديدة ضد إيران

بعد هبوط الدقيق.. إجراءات هامة من التموين لضبط أسعار الخبز بالأسواق

بسبب ضغوط سياسية.. ألفا روميو تغير اسم سيارتها الجديدة

الصيادلة تكشف حقيقة مطالب الشركات برفع أسعار الأدوية 50%


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأحمر الجريء.. مي حلمي تثير الجدل بظهورها | شاهد

بسعر لن تصدقه وإمكانيات خارقة.. كاميرا «Insta360 X4» المقاومة للماء

بسعر معقول وإمكانيات جبارة.. حاسوب «MateBook X Pro» من هواوي

كاجوال أسود.. مي عمر تشعل السوشيال ميديا| شاهد

فيديو

خبوا الكرة.. تعرف على عقوبة اتحاد الكورة للزمالك بعد موقف القمة 127

انخفاض كبير .. تراجع أسعار الدواجن والبيض

الإعلان عن زيادات جديدة في أسعار السجائر

تحذير عاجل من هجوم الذباب.. ظاهرة تصاحب عواصف ترابية في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الهاسبارا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة على صفيح ساخن

اﻟﻤﺰﻳﺪ