في مكان ظاهر .. محافظ بورسعيد يشدد على إعلان سعر رغيف العيش السياحي

شدد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم الاحد، على مديرية التموين بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز خاصة السياحية والافرنجية للتأكد من التزامها بالمواصفات المطلوبة ، وخفض أسعار رغيف الخبز السياحي بعد انخفاض أسعار الدقيق في السوق المحلية، مع التأكد من إعلان المخابز عن أسعار وأوزان رغيف الخبز السياحي في مكان ظاهر.

وأكد محافظ بورسعيد على ضرورة تنفيذ القرارات طبقا لتوجهات القيادة السياسية بمراقبة الأسعار وضبط الأسواق حرصًا على مصالح المواطنين ، و وفقا للقرار الصادر عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بشأن تخفيض أسعار الخبز السياحي بعد تراجع سعر الدقيق بنسبة تقرب من 35%، فإنه سيتم تطبيق القرار الخاص بأسعار الخبز السياحي الجديدة .

وقال محافظ بورسعيد أن بداية تطبيق القرارات من اليوم الأحد، وأن يكون سعر رغيف الخبز السياحي وزن 80 جراما بـ150 قرشا ورغيف الخبز وزن 40 جراما بـ 75 قرشا ورغيف الخبز 25 جراما بـ50 قرشا، كما تضمنت أيضا سعر الفينو بـ 100 قرش للرغيف وزن 25 جراما، وبسعر 150 قرشا لرغيف الفينو وزن 50 جراما.