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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ بورسعيد يوجه بتطوير الخدمات المقدمة في المجزر| صور

محافظ بورسعيد يتفقد
محافظ بورسعيد يتفقد سير العمل داخل المجزر الآلي

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، سير العمل بالمجزر الآلي بجنوب بورسعيد، وذلك لمتابعة مستجدات العمل داخل المجازر الحكومية.

يأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة لسير العمل بالمشروعات الخدمية على مستوى محافظة بورسعيد.

رافق الغضبان خلال جولته، مدير مجزر بورسعيد.

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واطلع المحافظ على أقسام المجزر وٱلية وإجراءات الذبح المتبعة داخل مجزر القابوطي للتيسير على كل من يتعامل معه، وتجهيز عنابر الذبح والتأكد من مستوى النظافة داخل المجزر، بما يلبي احتياجات المواطنين من أبناء المحافظة وتوفير اللحوم البلدي في العديد من المنافذ بأسعار مخفضة، وتطوير الخدمات المقدمة بالمجزر.

محافظ بورسعيد: يتفقد سير العمل داخل المجزر الآلي

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ووجه محافظ بورسعيد بتطوير الخدمات المقدمة بالمجزر، والعمل على تحسين الخدمة وتطويرها بالمجزر، لافتا لأهمية المجزر ببورسعيد الذي يوفر خدمة للمواطن بما يحقق معايير السلامة في ذبح الماشية.

وأكد تقديم الدعم الكامل لمجازر بورسعيد للارتقاء بمستوى الخدمات داخل المجزر.

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