أنت المستقبل.. مدينة بورسعيد الشبابية تختتم مهرجان البراعم والناشئين

اختتمت المدينة الشبابية بمحافظة بورسعيد، مهرجان البراعم والناشئين تحت شعار "أنت المستقبل"، وذلك بمشاركة أكثر من 200 طفل بالأندية والأكاديميات، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وتحت إشراف اللواء عبد الرحمن شلش وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للمدن الشبابية، أحمد سعيد مدير عام المدن الشبابية بالقناة وسيناء.

تحت شعار "أنت المستقبل" مدينة بورسعيد الشبابية تختتم مهرجان البراعم و الناشئين 1000298197 1000298209 1000298194 1000298279 1000298203 1000298212 1000298277 1000298215 1000298227 1000298224

حضر الختام، الدكتور أحمد عبدالقادر، عميد كلية التربية الرياضية بجامعة بورسعيد، الدكتور ميمي عبدالرازق، الأستاذ بجامعة بورسعيد ومدرب كرة القدم، والصحفي محمد ياسين، رئيس منطقة بورسعيد لكرة القدم، ولفيف من الشخصيات الرياضية والعامة واللاعب الدولي السابق حماده طلبه و الحكم الدولى كابتن ميدو سلامه .

بدأ الاحتفال، بالسلام الجمهوري، ثم عرض الإضاءات المختلفة "ليزر"، والفاير شو، وفقرة فنية لفرقة عجميات، وسط طابور العرض للأطفال المشاركين بالبطولة، وفي حالة من الفرحة والسعادة للحضور من أولياء الأمور.

وأكد محمد عبد العزيز، مدير المدينة الشبابية، ورئيس لجنة تنظيم البطولة، أنه تم التنسيق أن تكون الدورة بنظام الدوري وتجميع النقاط، مضيفًا أنه لأولادنا حق علينا، ومن حقهم مشاركتهم في الأجواء الرمضانية الرائعة، بالإضافة إلى اكتشاف المواهب ضمن خطة القيادة السياسية.

وأشاد الحضور، بفكرة الدورة للبراعم والناشئين، وأيضاً اختيار الاسم "أنت المستقبل" والذي يشجع علي تحفيز اللاعبين على التفوق الرياضي من الصغر، مؤكداً انه لابد أن تحذوا كل المنشآت الرياضية على تنظيم مثل هذه الدورات.



وتم تكريم الفرق الفائزة وهم : فرقة كابيتانو لمواليد 2014، وفرقة ميلانو لمواليد 2010، وكذلك عدد من الشخصيات العامة وشركاء النجاح.