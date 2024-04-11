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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تعرف على أسعار الأسماك والجمبري اليوم الخميس 11 أبريل 2024

صدى البلد

شهدت أسعار الأسماك اليوم، الخميس 11أبريل 2024، استقرارًا في سوق العبور لتجارة الجملة، حيث يتراوح سعر كيلو السمك البلطي الكبير بين 67 و73 جنيهًا.


 أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البوري كبير الحجم، يتراوح من 80 إلى 90 جنيهًا.

سعر كيلو سمك البوري متوسط الحجم، يتراوح بين 70 و80 جنيهًا.

سعر كيلو سمك السردين اليوم، يتراوح بين 65 و85 جنيهًا.

سعر كيلو سمك المكرونة السويسي، يتراوح بين 80 و120 جنيهًا.

سعر كيلو سمك المكرونة الخليجي، يتراوح من 70 لـ90 جنيهًا.

سعر كيلو سمك مكرونة مجمدة، يتراوح بين 30 و50 جنيهًا.


 سعر الجمبري اليوم

سعر كيلو الجمبري الجامبو، يتراوح بين 520  و610 جنيهات.

سعر كيلو الجمبري كبير الحجم، يتراوح من 420 لـ510 جنيهات.

سعر كيلو الجمبري متوسط الحجم، يتراوح بين 320 و410 جنيهات.

سعر كيلو الجمبري صغير الحجم، يتراوح من 90 إلى 235 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري المجمد، يتراوح من 175 لـ425 جنيهًا.


 أسعار السمك البلطي

يتراوح سعر كيلو السمك البلطي الوسط بين 69 و75 جنيها.

يتراوح سعر كيلو السمك البلطي الكبير بين 67 و73 جنيهًا.

يتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي المجمد بين 50 و250 جنيها.

يتراوح سعر كيلو البلطي الأسواني بين 30 و70 جنيها.

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