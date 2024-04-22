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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد مقاطعة الأسماك.. أحمد موسى يقدم التحية لأهالي بورسعيد

أحمد موسى
أحمد موسى

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بحملة المقاطعة الشعبية في محافظة بورسعيد والتوقف عن شراء الأسماك، مشيرا إلى أن بورسعيد تدخل يومها الثاني لمقاطعة شراء الأسماك بسبب ارتفاع الأسعار.

وأضاف أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن الأسعار بعد المقاطعة تراجعت بنسبة كبيرة، لافتا إلى أن أسعار السمك انخفضت في بورسعيد بسبب حملات المقاطعة.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن سوق السمك في بورسعيد خال بسبب حملة مقاطعة شعبية من قبل أهالي المحافظة، وأهالي بورسعيد لديهم وعي كبير بعد نجاح حملة المقاطعة للسمك هناك، وأحييهم على هذا الأمر. 

وطالب الإعلامي أحمد موسى بهذا الوعي في باقي محافظات الجمهورية، متابعا أن هذه الحملة سمعت في محافظات أخرى ومنها محافظة دمياط.

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