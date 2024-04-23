مصرع شخص وإصابة 2 في تصادم 3 تريلات بالوادي الجديد

لقي شخص مصرعه، فيما أصيب آخران، في حادث مروري، في الساعة الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، علي طريق الخارجة / الداخله في الوادي الجديد.



وتلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من إدارة شرطة النجدة بوصول جثة ومصابين في حادث مروري بطريق الخارجة – الداخلة.

وتبين تصادم 3 تريلات نقل عملاقة بطريق الخارجة – الداخلة، بمنطقة الكيلو 55 من الطريق بالقرب من مشروع فوسفات أبو طرطور، وأسفر عن وفاة الشاب إبراهيم يوسف مصطفى 27 عاما من محافظة أسيوط.

وإصابة كل من أبو العلا أحمد علي 35 عامًا، مقيم بمحافظة أسيوط، محمد علي بيومي 38 عامًا مقيم بمحافظة أسيوط.