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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد يقرر وضع ملصقات بالأفران لتحديد أسعار الخبز السياحي والفينو

جانب من الملصقات
جانب من الملصقات

قرر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وضع لافتات وملصقات داخل كل فرن توضح سعر الخبز السياحي والفينو عقب قرار وزير الحكومة بتحديد سعر ووزن الخبز السياحي.


وشنت مديرية التموين من خلال 5 فرق تفتيش على مستوى المراكز الإدارية الخمسة حملات مراقبة ومتابعة لتنفيذ قرار الحكومة وقرار المحافظ بوضع لافتات وملصقات تحدد سعر ووزن الخبز السياحي والفينو وعلى مستوى مدن وقرى المحافظة.

 

وأكد المهندس محمد رجب، وكيل وزارة التموين بالوادي الجديد، اليوم الإثنين، تنفيذ المديرية حملات رقابية لمتابعة تنفيذ قرار الحكومة وقرار المحافظ بوضع الملصقات بشكل واضح داخل وخارج الأفران بحيث يمكن للمواطن معرفة السعر والوزن كما جرى تعليق رقم خاص بشكاوى المواطنين في حال حدوث أي مخالفات لقرار الحكومة موضحًا أسعار الخبز السياحي الحر وزن 80 جراما 150 قرشا و40 جراما 75 قرشا و25 جراما 50 قرشا، أسعار الخبز الفينو 50 جراما بـ 150 قرشا و35 جرام 100 قرش.

 

كما أجرى وكيل وزارة التموين بالوادي الجديد و5 مديري إدارات التموين الفرعية على مستوى المراكز الإدارية الخمسة، جولات تفقدية مفاجئة على المخابز للتأكد من تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تحديد سعر وزن الخبز السياحي.

محافظ الوادي الجديد يوجه بتكثيف الرقابة على المخابز

وشدد "رجب" على ضرورة الإعلان عن الأوزان والأسعار في مكان واضح على بواجهة المخبز بخط واضح وظاهر لا يقبل الشك والتأويل عن أسعار وأوزان رغيف الخبز المنتج في ضوء المواصفات المقررة لإنتاج الخبز من المخابز السياحية الحرة والمخابز الأفرنجية التي تعمل في إنتاج الخبز السياحي الحر والخبز الفينو من الدقيق السياحي 72%.

وكيل وزارة التموين وزارة التموين واصف مواطن محافظ الوادي الجديد مجلس الوزراء ب ملصقات نفي مفاجئة مديرية التموين مخابز مخالفات مدن مجلس الوزراء

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