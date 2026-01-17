مدير الحماية المدنية الأسبق: إهمال صيانة الأجهزة المنزلية أبرز أسباب تسرب الغاز

حذر اللواء ممدوح عبد القادر، مدير إدارة الحماية المدنية الأسبق، من مخاطر تسرب الغاز داخل المنازل، مؤكدًا أن الالتزام بإجراءات السلامة هو السبيل الأساسي للوقاية من الحوادث.

السخانات وأجهزة التكييف

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، أن عدم إجراء الصيانة الدورية للأجهزة المنزلية، خاصة السخانات وأجهزة التكييف، يعد من أبرز أسباب وقوع الحوادث، مشددًا على ضرورة الاعتماد على مراكز صيانة معتمدة ومتخصصة وعدم الاستعانة بأشخاص غير مؤهلين.

زيادة احتمالات الاختناق

وأشار إلى أن تسرب الغاز لا يحدث فجأة، بل يبدأ بشكل بسيط ويتصاعد تدريجيًا، ما يجعل الانتباه لأي علامات تحذيرية أمرًا ضروريًا، محذرًا من إحكام غلق الأماكن التي تحتوي على مصادر الغاز، وموضحًا أن ذلك قد يؤدي إلى تجمع الغاز وزيادة احتمالات الاختناق أو الانفجار.

توصيل البوتاجاز بانتظام

كما شدد عبد القادر على أهمية توفر التهوية الجيدة داخل المنازل وفحص أنابيب توصيل البوتاجاز بانتظام، نظرًا لأنها من أكثر مصادر الخطر شيوعًا عند تعرضها للتلف أو الإهمال، مؤكدًا أن السلامة تبدأ بالوعي والانتباه للتفاصيل الصغيرة قبل أن تتحول إلى كارثة.