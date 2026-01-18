مع اقتراب رمضان 2026 .. اعرف أسعار البلح والزبيب | فيديو

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تبدأ الأسواق المصرية في الاستعداد لاستقبال الشهر الكريم، الذي يعتبر من الفترات الأكثر أهمية في استهلاك بعض السلع مثل البلح والزبيب.

ومع دخولنا في عام 2026، يشهد المواطنون اهتمامًا خاصًا بمعرفة أسعار هذه المنتجات التقليدية التي لا تخلو مائدة إفطار من وجودها.

في هذا السياق، أكدت شعبة العطارة في مصر أن أسعار البلح والزبيب لهذا العام في متناول الجميع، مشيرة إلى عدم وجود زيادات كبيرة في الأسعار مقارنة بالأعوام السابقة.

أسعار البلح والزبيب قبل رمضان

أوضح محمد الشيخ، رئيس شعبة العطارة، خلال مداخلة هاتفية، أن الأسعار هذا العام مستقرة بفضل الوفرة الإنتاجية.

وقال الشيخ أن البلح المحلي يُباع بحوالي 60 جنيها للكيلو، وأن مصر تُنتج كميات كبيرة تكفي لتغطية احتياجات السوق المحلي، ما يساهم في استقرار الأسعار.

كما أشار إلى أن الزبيب المحلي يشهد تطورًا ملحوظًا في الإنتاج، حيث أصبح الزبيب المصري ينافس الزبيب العالمي في الجودة، مما يعزز القدرة التصديرية لمصر إلى الخارج ويُسهم في خفض الأسعار محليًا.

وفرة الإنتاج المصري من البلح والزبيب

من المعروف أن مصر تعتبر من أكبر الدول المنتجة للبلح على مستوى العالم، وهو ما يساهم في استقرار أسعار هذه المادة في الأسواق. مع ازدياد حجم الإنتاج وتنوع الأصناف، أصبح البلح من المنتجات المتوافرة بكثرة، مما يقلل من احتمالات زيادة الأسعار بشكل غير مبرر. هذه الوفرة تساعد المواطنين على الحصول على منتجات عالية الجودة بأسعار معقولة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الذي يشهد زيادة في الطلب على هذه المنتجات.

أما بالنسبة للزبيب، فقد شهدت صناعة الزبيب المصري تطورًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، مما جعل الزبيب المحلي ينافس الزبيب المستورد. وأدى هذا التحسن في الإنتاج إلى زيادة صادرات مصر من الزبيب إلى الأسواق العالمية، مما يساهم في استقرار الأسعار المحلية ورفع جودة المنتجات.

التوجهات والرسائل للمستهلكين

أكد رئيس شعبة العطارة أنه في حال لاحظ المواطنون أي تاجر يعرض أسعارًا أعلى من المتوسط المعتاد في السوق، عليهم التوقف عن الشراء من هذا التاجر والإبلاغ عنه. وأوضح أن الأسعار التي تم تحديدها هذا العام من المتوقع أن تظل ثابتة طوال شهر رمضان، نظرًا للوفرة التي تشهدها الأسواق.