وزير الخارجية: مصر تطالب بتعزيز التنسيق مع اليونان في ملف الهجرة

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، اهتمام مصر بمشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في هذا المجال.

مواصلة التنسيق مع أثينا في ملف الهجرة غير الشرعية

وأشار الوزير خلال المشاورات المصرية-اليونانية الأخيرة إلى تطلع القاهرة لمواصلة التنسيق مع أثينا في ملف الهجرة غير الشرعية، مع دعوة للإسراع بتنفيذ اتفاق استقدام العمالة الموسمية المصرية إلى اليونان.

كما شدد الوزير بدر عبد العاطي على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة غزة، مرحبًا برغبة اليونان في المشاركة في جهود إعادة إعمار القطاع.

وأوضح الوزير أن مصر تواصل دعمها الثابت لوحدة السودان وسلامة أراضيه، محذرًا من أي محاولات تهدد أمن واستقرار المنطقة والبحر الأحمر.