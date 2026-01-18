قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خرج من المطار واختفى .. الداخلية تكشف تفاصيل اختطاف شخص أجنبي
لحماية أكثر من 22 مليون نخلة .. «الزراعة»: جهود مكثفة لمكافحة سوسة النخيل الحمراء
عملها كشف عذرية وموتها من الجوع.. خال فتاة قنا يكشف كواليس صادمـ ـة عن مقـ ـتلها: أبوها عـ ـذبها 4 شهور
في جنازة مهيبة.. تشييع جثامين الأشقاء الخمسة ضحايا تسرب الغاز ببنها
الوادي الجديد تستعد لتنفيذ أكبر محطة توليد كهرباء من الرياح و الشمس
تأجيل قضية عروس المنوفية إلى 15 فبراير لحضور المتهم
أبلغت عن الديلر.. تفاصيل ضبط أجنبية بحوزتها مخدرات بـ3 ملايين جنيه بمطار القاهرة
انهيار الفنانة شيرين خلال جنازة شقيقها.. شاهد
إسرائيل تتسلّم دفعة جديدة من طائرات إف-35 وسط تصاعد التوتر مع إيران
وزير قطاع الأعمال: الانفتاح على الشراكة مع القطاع الخاص لتعميق التصنيع المحلي
فيروس مصرفي خطير ينتشر عبر واتساب.. احذر قبل فتح أي رسالة
تسبب له بعاهة مستديمة.. والدة طالب البحيرة بعد إصابته بـ50 غرزة في الوجه على يد زميله: عايزة حق ابني
مصر واليونان تتباحثان في مجالات التعاون وتنسيق ملفات الهجرة وإعمار غزة

منار عبد العظيم

أفادت قناة «الأولى المصرية» بأن مصر واليونان أجرَتا مشاورات ثنائية على مستوى وزيري الخارجية، تناولت عددًا من ملفات التعاون المشترك والقضايا الإقليمية المهمة.

تعزيز العلاقات الثنائية والمشاريع المشتركة

وأكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، خلال اللقاء، أهمية العلاقات التي تجمع مصر واليونان، مشددًا على حرص القاهرة على مواصلة التنسيق في مختلف المجالات، بما يشمل مشروع الربط الكهربائي بين البلدين الذي يحظى باهتمام مشترك.

التعاون في الهجرة والعمل الموسمي

وتطرق اللقاء إلى ملف الهجرة غير الشرعية، حيث شدد الوزير بدر عبد العاطي على تطلع مصر لمواصلة التنسيق مع اليونان للحد من هذه الظاهرة، داعيًا أيضًا للإسراع من وتيرة تنفيذ اتفاق استقدام العمالة الموسمية المصرية إلى اليونان بما يخدم مصالح الجانبين.

تنسيق الجهود لإعمار غزة

وأعرب وزير الخارجية عن أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة غزة، مشيرًا إلى ترحيب مصر برغبة اليونان في الانخراط في عملية إعادة إعمار القطاع، لتعزيز الاستقرار وتحسين ظروف المدنيين.

قضايا إقليمية وأمنية

وأكد الوزير دعم مصر الثابت لوحدة السودان وسلامة أراضيه، محذرًا في الوقت نفسه من خطورة أي محاولات تهدد أمن واستقرار المنطقة والبحر الأحمر، في إطار حرص القاهرة على استقرار المنطقة بشكل عام.

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

مستشفى بلبيس يجري 19 حالة منظار للأطفال والكبار في يوم واحد

بعد وفاة 5 أشقاء.. كيف تتعامل مع انتشار رائحة الغاز وممنوعات تؤدى للموت

محافظ الشرقية يوجّه بتكثيف أعمال النظافة وتطهير المجرى المائي بكورنيش بحر مويس

