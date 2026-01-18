مصر واليونان تتباحثان في مجالات التعاون وتنسيق ملفات الهجرة وإعمار غزة

أفادت قناة «الأولى المصرية» بأن مصر واليونان أجرَتا مشاورات ثنائية على مستوى وزيري الخارجية، تناولت عددًا من ملفات التعاون المشترك والقضايا الإقليمية المهمة.

تعزيز العلاقات الثنائية والمشاريع المشتركة

وأكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، خلال اللقاء، أهمية العلاقات التي تجمع مصر واليونان، مشددًا على حرص القاهرة على مواصلة التنسيق في مختلف المجالات، بما يشمل مشروع الربط الكهربائي بين البلدين الذي يحظى باهتمام مشترك.

التعاون في الهجرة والعمل الموسمي

وتطرق اللقاء إلى ملف الهجرة غير الشرعية، حيث شدد الوزير بدر عبد العاطي على تطلع مصر لمواصلة التنسيق مع اليونان للحد من هذه الظاهرة، داعيًا أيضًا للإسراع من وتيرة تنفيذ اتفاق استقدام العمالة الموسمية المصرية إلى اليونان بما يخدم مصالح الجانبين.

تنسيق الجهود لإعمار غزة

وأعرب وزير الخارجية عن أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة غزة، مشيرًا إلى ترحيب مصر برغبة اليونان في الانخراط في عملية إعادة إعمار القطاع، لتعزيز الاستقرار وتحسين ظروف المدنيين.

قضايا إقليمية وأمنية

وأكد الوزير دعم مصر الثابت لوحدة السودان وسلامة أراضيه، محذرًا في الوقت نفسه من خطورة أي محاولات تهدد أمن واستقرار المنطقة والبحر الأحمر، في إطار حرص القاهرة على استقرار المنطقة بشكل عام.