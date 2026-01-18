وزير الخارجية يدعو لتسريع استقدام العمالة الموسمية إلى اليونان

دعا الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، إلى الإسراع من وتيرة تنفيذ اتفاق استقدام العمالة الموسمية المصرية إلى اليونان، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في هذا الملف لخدمة مصالح الطرفين وفقاً لما نقلتة قناة الأولى المصرية.

المشاورات المصرية - اليونانية الأخيرة

وقال الوزير خلال المشاورات المصرية - اليونانية الأخيرة إلى تطلع القاهرة لمواصلة التنسيق مع أثينا في ملف الهجرة غير الشرعية، بهدف تنظيم تدفقات العمالة وتقليل المخاطر المرتبطة بها.

كما شدد الوزير على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة غزة، مرحبًا برغبة اليونان في الانخراط في جهود إعادة إعمار القطاع، بما يسهم في دعم الاستقرار وتحسين أوضاع المدنيين.

وأكد الدكتور بدر عبد العاطي دعم مصر الثابت لوحدة السودان وسلامة أراضيه، محذرًا من أي محاولات تهدد أمن واستقرار المنطقة والبحر الأحمر.