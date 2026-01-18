تعرف على أسعار الذهب في الأسواق اليوم الأحد

يعد الذهب واحدا من أهم وأقدم المعادن النفيسة التي عرفتها البشرية، وظل عبر العصور معيارا للقيمة وملاذا آمنا في أوقات الاضطراب الاقتصادي.

الذهب في مصر

استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الأحد.

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب اختلاف الأسعار الكبير التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

سجل سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 7028 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 6150 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5271 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 49200 جنيه.

الذهب يستقر

وسجل تسعيرة المشغولات الذهبية بمختلف أنواعها استقرارا مع بدء التعاملات الصباحية بمحلات الصاغة.

صعود مستمر

خلال اليومين الماضيين ارتفع سعر المعدن الأصفر بقيمة كسرت حاجز الـ150 جنيه في المتوسط بعد انخفاض منذ مطلع الأسبوع الماضي.

تذبذب في الصاغة

وتعرض سعر جرام الذهب لخسائر بقيمة بلغت 850 جنيه على الأقل على مدار الـ5 أسابيع السابقة وسط حالة من الترقب داخل السوق المحلي.