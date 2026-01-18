قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السيطرة على حقول النفط والغاز .. الجيش السوري يوسع نفوذه شرق سوريا
رئيس اللجنة الفلسطينية لإدارة غــزة يُعلن بدء عمل اللجنة رسميًا .. صور
مُدافعًا عن حسام حسن .. ياسر ريان: الاستقرار الفني مفتاح قوة المنتخب في كأس العالم 2026
سعر الذهب اليوم الأحد 18-1-2026
نصيحة من ذهب.. علي جمعة: لو نصيبك اتأخر طمن قلبك ربنا هيجبر بخاطرك مثلما فعل مع سيدنا محمد
الأرصاد: أمطار مرتقبة على الوجه البحري ونشاط للرياح بعدة محافظات
هل الوضوء شرط لصحة صلاة الجنازة وحكم رفع اليدين في التكبير ؟.. الإفتاء تجيب
حكم المسح على الكم والملابس عند الوضوء لشدّة البرد .. لجنة الفتوى تجيب
قبل كأس العالم 2026 .. «أبو ريدة» يطمئن الجماهير على مستقبل المنتخب
تسلّقت سور منزل بالمطرية وسرقت البطاطين .. سيدة تواجه هذه العقوبة بالقانون
مواعيد قطارات أسوان اليوم الأحد 18-1-2026.. النوم والعادي والمكيف
استكمال مُحاكمة 6 متهمين بخلية داعش أكتوبر .. اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الذهب اليوم الأحد 18-1-2026

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

استقر سعر جرام الذهب صباح اليوم الأحد الموافق 18-1-2026؛ داخل محلات الصاغة المصرية .

الذهب يستقر 

مع مستهل تداولات اليوم، شهد سعر الذهب استقرارًا بدون أي تغيير وسط حالة من الترقب داخل السوق المحلية.

انخفاض محدود

وانخفض  الذهب مساء أمس  على مستوى محلات الصاغة المصرية، بصورة محدودة لم تجاوز 10 جنيهات.

سعر الذهب

انخفاض مستمر

وهوى سعر الذهب على مدار يومين بمقدار 20 جنيهًا في المتوسط ، ليستكمل بذلك مسلسل النزيف منذ أكثر من 5 أسابيع بقيمة 800 جنيه في المتوسط.

آخر تحديث لسعر الذهب

وسجل سعر الذهب في المتوسط بآخر تحديث له نحو 6130 جنيهًا .

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر عيار 24 اليوم

بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 7005 جنيهات للبيع و 7034 جنيهًا للشراء.

سعر عيار 21 اليوم

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 6130 جنيهًا للبيع و 6155 جنيهًا للشراء.

سعر عيار 18 اليوم

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 5254 جنيهًا للبيع و 5275 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب

سعر عيار 14 اليوم

وبلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 4086 جنيهًا للبيع و 4103 جنيهات للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 49.04 ألف جنيه للبيع و 49.24 ألف جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب اليوم

ووصل سعر أوقية الذهب نحو 4596 دولارًا للبيع و 4597 دولارًا للشراء.

اسعار الذهب اليوم الخميس

أسباب التقلبات في أسعار الذهب وما عي عوامل التسعير

تسعير الذهب يعتمد على عدة عوامل رئيسية تؤثر في قيمته في السوق. إليك أهم هذه العوامل:

1. العرض والطلب

العرض: كمية الذهب المتاحة في السوق، سواء من خلال عمليات التعدين أو الذهب المعاد تدويره. إذا زاد العرض بشكل مفاجئ، قد يؤدي ذلك إلى انخفاض الأسعار، والعكس صحيح.

الطلب: الطلب على الذهب كسلعة استثمارية أو كمنتج للتصنيع أو كزينة. على سبيل المثال، الطلب على الذهب في الأسواق الهندية والصينية يعتبر من العوامل الكبيرة في التأثير على الأسعار.

الذهب يواصل صعوده القياسي مقتربا من مستوى 4,200 دولار للأوقية

2. سعر الدولار الأمريكي

الذهب يتم تسعيره عادة بالدولار الأمريكي في الأسواق العالمية. إذا ارتفع الدولار الأمريكي، يصبح الذهب أغلى بالنسبة للعملات الأخرى، وبالتالي قد يؤدي ذلك إلى انخفاض الطلب على الذهب. 

سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 14 اليوم سعر الجنيه الذهب مال واعمال اخبار مصر سعر أوقية الذهب سعر جرام الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحرارة تهبط 10 درجات دفعة واحدة.. تحذير من تقلبات جوية غدًا بين الليل والنهار

الحرارة تهبط 10 درجات دفعة واحدة.. تحذير من تقلبات جوية غدًا بين الليل والنهار

موعد إجازة 25 يناير 2026 في مصر

موعد إجازة 25 يناير 2026 في مصر

التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة.. هل يعود التوقيت الصيفي 2026 قبل رمضان؟

السرطان

هل الامتناع عن السكر يمنع السرطان؟.. طبيب أورام يوضح الحقيقة

الطفل المصاب

طالب بـ«تانية إعدادي» يُمـ.ـزق وجه زميله بـ 50 غرزة قبيل انطلاق الامتحانات بالبحيرة | خاص

فريق الزمالك

الزمالك يخطف نجم الأهلي في الميركاتو الشتوي

أحمد موسى

لازم اعتذار.. أحمد موسى: إطلاق بعض الجماهير المغربية صفارات استهجان أثناء عزف النشيد المصري لا يليق

موعد إجازة 25 يناير 2026 وعيد الشرطة للقطاعين العام والخاص

موعد إجازة 25 يناير 2026 وعيد الشرطة للقطاعين العام والخاص

ترشيحاتنا

د.عطية لاشين

الدكتور عطية لاشين يوضح حكم الاستعاذة بغير الله

د. نظير محمد عياد

مفتي الجمهورية ينعى الفقيه الكازاخي الشيخ راتبيك حاج نيسانبايولي أول مفتي لكازاخستان بعد الاستقلال

وزير الأوقاف العماني يصل القاهرة

وزير الأوقاف العماني يصل القاهرة للمشاركة في المؤتمر الدولي للأعلى للشئون الإسلامية

بالصور

بعد تبادل ألفاظ بذيئة مع ترامب.. فورد توقف عاملاً عن العمل

دونالد ترامب
دونالد ترامب
دونالد ترامب

سعر بيجو 301 موديل 2020 المُستعملة داخل السوق المصري

بيجو 301
بيجو 301
بيجو 301

فيفي عبده تشيد بـ«صدى البلد» من حفل Joy Awards.. وتكشف تفاصيل مفاجأتها الرمضانية

فيفي عبده
فيفي عبده
فيفي عبده

بمتوسط 500 ألف .. سعر ومواصفات مازدا 3 المستعملة

مازدا 3
مازدا 3
مازدا 3

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد