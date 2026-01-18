سعر الذهب اليوم الأحد 18-1-2026

استقر سعر جرام الذهب صباح اليوم الأحد الموافق 18-1-2026؛ داخل محلات الصاغة المصرية .

الذهب يستقر

مع مستهل تداولات اليوم، شهد سعر الذهب استقرارًا بدون أي تغيير وسط حالة من الترقب داخل السوق المحلية.

انخفاض محدود

وانخفض الذهب مساء أمس على مستوى محلات الصاغة المصرية، بصورة محدودة لم تجاوز 10 جنيهات.

انخفاض مستمر

وهوى سعر الذهب على مدار يومين بمقدار 20 جنيهًا في المتوسط ، ليستكمل بذلك مسلسل النزيف منذ أكثر من 5 أسابيع بقيمة 800 جنيه في المتوسط.

آخر تحديث لسعر الذهب

وسجل سعر الذهب في المتوسط بآخر تحديث له نحو 6130 جنيهًا .

سعر عيار 24 اليوم

بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 7005 جنيهات للبيع و 7034 جنيهًا للشراء.

سعر عيار 21 اليوم

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 6130 جنيهًا للبيع و 6155 جنيهًا للشراء.

سعر عيار 18 اليوم

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 5254 جنيهًا للبيع و 5275 جنيهًا للشراء.

سعر عيار 14 اليوم

وبلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 4086 جنيهًا للبيع و 4103 جنيهات للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 49.04 ألف جنيه للبيع و 49.24 ألف جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب اليوم

ووصل سعر أوقية الذهب نحو 4596 دولارًا للبيع و 4597 دولارًا للشراء.

أسباب التقلبات في أسعار الذهب وما عي عوامل التسعير

تسعير الذهب يعتمد على عدة عوامل رئيسية تؤثر في قيمته في السوق. إليك أهم هذه العوامل:

1. العرض والطلب

العرض: كمية الذهب المتاحة في السوق، سواء من خلال عمليات التعدين أو الذهب المعاد تدويره. إذا زاد العرض بشكل مفاجئ، قد يؤدي ذلك إلى انخفاض الأسعار، والعكس صحيح.

الطلب: الطلب على الذهب كسلعة استثمارية أو كمنتج للتصنيع أو كزينة. على سبيل المثال، الطلب على الذهب في الأسواق الهندية والصينية يعتبر من العوامل الكبيرة في التأثير على الأسعار.

2. سعر الدولار الأمريكي

الذهب يتم تسعيره عادة بالدولار الأمريكي في الأسواق العالمية. إذا ارتفع الدولار الأمريكي، يصبح الذهب أغلى بالنسبة للعملات الأخرى، وبالتالي قد يؤدي ذلك إلى انخفاض الطلب على الذهب.