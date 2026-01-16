قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قبل التطبيق الرسمي في مارس المقبل.. من تنطبق عليه زيادة الإيجار القديم المقبلة؟
كاف يكشف عن الكرة الرسمية لنهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 بين المغرب والسنغال
منتخب السنغال يستعد لـ المغرب في نهائي كأس أمم إفريقيا 2025
التعادل السلبي يحسم مواجهة إنبي وغزل المحلة في كأس عاصمة مصر
روما يضم نجم أستون فيلا على سبيل الإعارة
التصعيد الأمريكي الإيراني.. الخطوط الجوية البريطانية توقف رحلات البحرين
شركات الطيران تهرب من الشرق الأوسط .. مسارات بديلة لتجنب المجال الجوي الإيراني والعراقي والإسرائيلي
بلاش الأكل بره البيت.. تحذير طبي يكشف مخاطر الوجبات الجاهزة على صحتك
ظاهرة غير متوقعة الساعة 2 قبل الفجر .. تحذير عاجل من الأرصاد
طائرة درون تربك المران الختامي لمنتخب مصر قبل مواجهة نيجيريا
محاكمة 61 متهما في قضية اللجان النوعية بالتجمع .. غدا
أعلى شهادة ادخار بعائد 16% في 7 بنوك؟.. تفاصيل
تخطى 7000 جنيه.. ارتفاع قياسي في أسعار الذهب اليوم الجمعة

سعر الذهب
سعر الذهب
منار عبد العظيم

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، تقريرًا تفصيليًا عن أسعار الذهب في السوق المحلي ليوم الجمعة. 

أسعار الذهب اليوم

شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة تغييرات ملحوظة، إذ سجلت الأسعار على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24:

وصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 7028 جنيهًا للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 21:

سجل سعر جرام الذهب عيار 21، وهو العيار الأكثر شيوعًا في مصر، 6150 جنيهًا للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 18:

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 5271 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب:

وصل سعر الجنيه الذهب إلى 49200 جنيه.

أسباب التقلبات في أسعار الذهب وما عي عوامل التسعير

تسعير الذهب يعتمد على عدة عوامل رئيسية تؤثر في قيمته في السوق. إليك أهم هذه العوامل:

1. العرض والطلب

العرض: كمية الذهب المتاحة في السوق، سواء من خلال عمليات التعدين أو الذهب المعاد تدويره. إذا زاد العرض بشكل مفاجئ، قد يؤدي ذلك إلى انخفاض الأسعار، والعكس صحيح.

الطلب: الطلب على الذهب كسلعة استثمارية أو كمنتج للتصنيع أو كزينة. على سبيل المثال، الطلب على الذهب في الأسواق الهندية والصينية يعتبر من العوامل الكبيرة في التأثير على الأسعار.

2. سعر الدولار الأمريكي

الذهب يتم تسعيره عادة بالدولار الأمريكي في الأسواق العالمية. إذا ارتفع الدولار الأمريكي، يصبح الذهب أغلى بالنسبة للعملات الأخرى، وبالتالي قد يؤدي ذلك إلى انخفاض الطلب على الذهب.

العكس صحيح أيضًا؛ إذا انخفض الدولار، قد يزيد الطلب على الذهب كملاذ آمن.

3. التضخم ومعدلات الفائدة

الذهب يُعتبر من أصول التحوط ضد التضخم. عندما ترتفع معدلات التضخم، يلجأ المستثمرون إلى شراء الذهب لحماية قوتهم الشرائية.

معدلات الفائدة تؤثر أيضًا؛ عندما تكون معدلات الفائدة منخفضة، يزداد الاستثمار في الذهب كبديل للاستثمار في أدوات ذات عوائد ثابتة.

4. الأزمات الاقتصادية والجيوسياسية

الذهب يعتبر ملاذًا آمنًا في أوقات الأزمات الاقتصادية أو السياسية. في حالة حدوث حرب أو اضطراب سياسي في منطقة معينة، يرتفع الطلب على الذهب كأداة تحوط.

الأزمات المالية مثل الأزمات البنكية أو انخفاض أسواق الأسهم يمكن أن تؤدي إلى زيادة في أسعار الذهب.

5. التغيرات في أسواق الأسهم

في فترات الركود أو انخفاض أسواق الأسهم، يميل المستثمرون إلى تحويل أموالهم إلى الذهب كاستثمار آمن.

6. التقارير الاقتصادية والأخبار

تقارير مثل تقرير البطالة، النمو الاقتصادي، أو الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تؤثر على توقعات الأسواق. إذا كانت هناك توقعات بارتفاع الفائدة، فإن الذهب قد يتأثر بالانخفاض.

7. التكنولوجيا والصناعات

الذهب يُستخدم في العديد من الصناعات، بما في ذلك التكنولوجيا، الإلكترونيات، والطب. زيادة الطلب الصناعي على الذهب يمكن أن يؤثر في الأسعار أيضًا.

8. التقلبات في الأسواق العالمية

التقلبات في الأسواق العالمية مثل أسواق الأسهم والعملات يمكن أن تخلق حالة من عدم الاستقرار تؤدي إلى تحركات في أسعار الذهب.

ارتفاع أسعار الذهب صعود الذهب ارتفاع سعر جرام الذهب

