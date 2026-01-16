قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

تحرك جديد في سعر الذهب مساء اليوم

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

تراجع سعر الذهب داخل محلات الصاغة المصرية وذلك بعد ساعات من بدء تعاملات مساء اليوم الجمعة الموافق 16-1-2026، بمعدلات طفيفة.

الذهب ينخفض

وشهد سعر جرام الذهب هبوطًا محدودًأ لم يجاوز حاجز الـ6 جنيهات في المتوسط بمختلف الأعيرة الذهبية داخل محلات الصاغة.

سعر الذهب

تذبذب ضعيف

وهوي سعر المعدن الأصفر بمعدلات طفيفة بعد ساعات من بداية تعاملات مساء اليوم الجمعة ووسط حالة من الترقب.

قبل يومين تعرض سعر الذهب لإرتفاع في قيمته بمختلف الأعيرة الذهبية وصلت لنحو 150 جنيه دفعة واحدة في الجرام الواحد مقارنة بما كان عليه منذ مطلع الأسبوع الجاري.

ويشهد سعر المشغولات الذهبية لحالة من الترقب بالتوازي مع فقده ما يقارب من 850 جنيه من قيمته منذ أكثر من4 أسابيع ماضية.

آخر تحديث لسعر الجرام

وصل متوسط سعر جرام الذهب في آخر تحديث له نحو  6150 جنيه.

سعر عيار 24 اليوم

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 7028 جنيه للبيع و 7051 جنيه للشراء.

سعر عيار 21 اليوم

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 6150 جنيه للبيع و 6170 جنيه للشراء.

سعر عيار 18 اليوم

ووصل سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 5271 جنيه للبيع و 5288 جنيه للشراء.

سعر عيار 14اليوم

وسجل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 4100 جنيه للبيع و 4113 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 49.2 ألف جنيه للبيع و 49.36 ألف جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب  اليوم

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 4615 دولار للبيع و 4616 دولار للبيع.

الذهب يسجل أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مع تصاعد توقعات خفض الفائدة الأمريكية

سعر الذهب في الأسواق المحلية والدولية

أوضح نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب السابق، أن الأسعار قد تشهد ارتفاعات جديدة تصل إلى مستويات غير مسبوقة مع نهاية العام الجاري، مما يستدعي استراتيجيات مختلفة للمستثمرين والمواطنين.

أسعار الذهب تواصل الصعود

وأضاف نجيب أن الذهب، باعتباره "سلعة عالمية"، يتأثر بشكل كبير بالأحداث الدولية غير المستقرة. مما يعكس الوضع الراهن من ارتفاع مستمر في الأسعار الذي قد يصل إلى مستويات غير مسبوقة مع حلول نهاية عام 2026.

وأوضح نجيب أن هذا الارتفاع يعود إلى عدة عوامل اقتصادية، منها تراجع أسعار الفائدة في البنوك، مما يجعل الذهب الخيار المفضل للمستثمرين الذين يبحثون عن استثمار آمن بعيدًا عن تقلبات العملة.

أوضح نجيب أن تراجع أسعار الفائدة يدفع المزيد من المستثمرين نحو الذهب كبديل استثماري آمن. فمع انخفاض عوائد البنوك على الودائع، أصبح المعدن الأصفر الخيار الأمثل للاحتفاظ بالقيمة وتجنب مخاطر التقلبات في سوق الأسهم والعملات.

وأضاف أن المستثمرين يفضلون الذهب في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي، كما هو الحال في الوقت الحالي، حيث يبحث الجميع عن ملاذ آمن للحفاظ على أموالهم من التضخم أو الخسائر الناتجة عن تقلبات السوق.

ورغم التوقعات بارتفاع أسعار الذهب، إلا أن نجيب أشار إلى أن أي تراجع في الأسعار سيكون "طفيفًا ومؤقتًا" ولن يستمر لفترة طويلة. ومن المتوقع أن يعود السعر بعدها لاستكمال مساره التصاعدي نتيجة العوامل الاقتصادية والسياسية التي تؤثر على أسواق الذهب عالميًا.

