سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر.. وعيار 21 الآن

تواصل اسعار الذهب اليوم تصدر اهتمامات شريحة كبيرة من المواطنين، في ظل المتابعة اليومية لتحركات المعدن الاصفر داخل السوق المحلي، مع حرص المتعاملين على تحديد افضل توقيتات الشراء او الادخار، باعتبار الذهب احد اهم اوعية الادخار والاستثمار الامن في مصر.

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر

سجلت اسعار الذهب اليوم حالة من الاستقرار النسبي داخل محلات الصاغة، بالتزامن مع ترقب يسود الاسواق المحلية لمتابعة تطورات الاسعار العالمية وتحركات الاونصة بالدولار، حيث جاءت متوسطات الاسعار بدون مصنعية عند مستويات متقاربة مقارنة بالفترات السابقة.

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية



عيار 24 سجل 7040 جنيها للبيع و7015 جنيها للشراء.

عيار 22 سجل 6455 جنيها للبيع و6430 جنيها للشراء.

عيار 21 سجل 6160 جنيها للبيع و6140 جنيها للشراء.

عيار 18 سجل 5280 جنيها للبيع و5265 جنيها للشراء.



عيار 14 سجل 4105 جنيهات للبيع و4095 جنيها للشراء.

عيار 12 سجل 3520 جنيها للبيع و3510 جنيهات للشراء.

سعر الاونصة بلغ 218970 جنيها للبيع و218260 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب سجل 49280 جنيها للبيع و49120 جنيها للشراء.

سعر الاونصة عالميا بلغ 4616.07 دولار.

سعر الذهب

وتشهد اسوق الذهب حالة من الحذر والترقب في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية، ويواصل عيار 21 تصدره لقائمة الاعيرة الاكثر تداولا داخل محلات الصاغة، باعتباره الخيار الادخاري الاكثر انتشارا بين الاسر المصرية، نظرا لتوازنه بين السعر ومستوى الطلب.

اسعار الذهب خلال الاسابيع الماضية

على الرغم من الاستقرار الحالي، شهدت اسعار الذهب خلال الاسابيع الماضية تراجعا ملحوظا في السوق المحلي، وسط حالة من الترقب سيطرت على تعاملات التجار والمستهلكين انتظارا لما ستؤول اليه تحركات الاسعار العالمية خلال الفترة المقبلة.

ووفق تحليل جولد بيليون، استهل الذهب عام 2026 عند مستويات سعرية مرتفعة، مدعوما بالمكاسب القوية التي حققها خلال عام 2025، حيث سجل المعدن الاصفر ارتفاعا سنويا يقترب من 65 في المئة، وهو اعلى معدل صعود سنوي منذ عام 1979، بدعم من الارتفاعات القوية في عقود الذهب الفوري والمستقبلي.

سعر الذهب عالميا

يرتبط سعر الذهب في مصر ارتباطا مباشرا بحركة الاسعار العالمية، حيث ينعكس اي تغير في الاسواق الدولية بصورة فورية على السوق المحلي، ما يؤدي الى حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض.

وتشير مؤشرات الاسواق العالمية خلال الفترة الاخيرة الى اتجاه عام يميل نحو الصعود، مدفوعا بالضغوط الاقتصادية العالمية، مع توقعات بامكانية تسجيل مستويات سعرية اعلى محليا في حال تجاوز الاونصة العالمية نطاقها السعري الحالي.