سعر جرام الذهب الآن .. عيار 21 مفاجآة

مازالت أسعار الذهب اليوم تسجل أرقاماً مرتفعة بعد آخر صعود للذهب خلال الأيام الأخيرة، حيث تخطى سعر جرام الذهب عيار 24 حاجو الـ7 ألاف جنيه، وسط توقعات كبرى بـ ارتفاع أسعار الذهب بشكل غير متوقعة خلال الأشهر القليلة المقبلة .

يستعرض موقع صدى البلد أسعار الذهب اليوم الخميس 15 يناير2026 خلال منتصف تعاملات اليوم ..

اسعار الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 24 اليوم

بلغ عيار24 ، 7040 جنيهات للبيع دون حساب سعر الضريبة والمصنعية

سعر الذهب عيار 21 اليوم

وصل عيار21، 6160 جنيهًا للبيع دون حساب سعر الضريبة والمصنعية

سعر الذهب الآن بالمصنعية

وحال احتساب قيمة الجرام بالمصنعية تتم إضافة مبلغ يتراوح بين (100 و200) جنيه على السعر الأصلى للجرام.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

وصل عيار 18 ، 5280 جنيهًا للبيع دون حساب سعر الضريبة والمصنعية

سعر الذهب عيار 14

يبلغ سعر عيار 14، 4107 جنيهات للبيع دون حساب سعرى الضريبة والمصنعية

سعر عيار 12 بالمصنعية



سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب اليوم 49280 جنيهًا للبيع دون حساب سعرى الضريبة والمصنعية، وبعد احتسابهما يصل سعر الجنيه الذهب حوالي 50 ألف جنيه .

ارتفاعات جديدة في الذهب في 2026

قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب السابق، أن الأسعار قد تشهد ارتفاعات جديدة تصل إلى مستويات غير مسبوقة مع نهاية العام الجاري، مما يستدعي استراتيجيات مختلفة للمستثمرين والمواطنين.

أسعار الذهب تواصل الصعود

أكد نادي نجيب في تصريحات تلفزيونية أن أسعار الذهب ستواصل الصعود خلال الفترة المقبلة. حيث أشار إلى أن سعر الأونصة وصل إلى 4509 دولارات، مقارنة بـ 4300 دولار سابقًا، وهو ما يعكس تأثير الأوضاع الاقتصادية والسياسية العالمية على أسواق الذهب.

وأضاف نجيب أن الذهب، باعتباره "سلعة عالمية"، يتأثر بشكل كبير بالأحداث الدولية غير المستقرة. مما يعكس الوضع الراهن من ارتفاع مستمر في الأسعار الذي قد يصل إلى مستويات غير مسبوقة مع حلول نهاية عام 2026.

