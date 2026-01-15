قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

سعر جرام الذهب الآن .. عيار 21 مفاجآة

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم
رشا عوني

مازالت أسعار الذهب اليوم تسجل أرقاماً مرتفعة بعد آخر صعود للذهب خلال الأيام الأخيرة، حيث تخطى سعر جرام الذهب عيار 24 حاجو الـ7 ألاف جنيه، وسط توقعات كبرى بـ ارتفاع أسعار الذهب بشكل غير متوقعة خلال الأشهر القليلة المقبلة . 

يستعرض موقع صدى البلد أسعار الذهب اليوم الخميس 15 يناير2026 خلال منتصف تعاملات اليوم .. 

عيار 21 الآن في الصاغة.. سعر الذهب اليوم الإثنين 5_1_2026 بعد آخر ارتفاع | المصري اليوم
اسعار الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 24 اليوم

بلغ عيار24 ، 7040 جنيهات للبيع دون حساب سعر الضريبة والمصنعية

سعر الذهب عيار 21 اليوم   

وصل عيار21،  6160 جنيهًا للبيع دون حساب سعر الضريبة والمصنعية

سعر الذهب الآن بالمصنعية 

وحال احتساب قيمة الجرام بالمصنعية تتم إضافة مبلغ يتراوح بين (100 و200) جنيه على السعر الأصلى للجرام.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

 

وصل عيار 18 ، 5280 جنيهًا للبيع دون حساب سعر الضريبة والمصنعية

سعر الذهب عيار 14 

 

يبلغ سعر عيار 14، 4107 جنيهات للبيع دون حساب سعرى الضريبة والمصنعية

أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 يقفز 15 جنيهات للجرام -جريدة المال
سعر عيار 12 بالمصنعية


سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب اليوم 49280 جنيهًا للبيع دون حساب سعرى الضريبة والمصنعية، وبعد احتسابهما يصل سعر الجنيه الذهب حوالي 50 ألف جنيه . 

ارتفاعات جديدة في الذهب في 2026

قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب السابق، أن الأسعار قد تشهد ارتفاعات جديدة تصل إلى مستويات غير مسبوقة مع نهاية العام الجاري، مما يستدعي استراتيجيات مختلفة للمستثمرين والمواطنين.

أسعار الذهب تواصل الصعود

 أكد نادي نجيب في تصريحات تلفزيونية أن أسعار الذهب ستواصل الصعود خلال الفترة المقبلة. حيث أشار إلى أن سعر الأونصة وصل إلى 4509 دولارات، مقارنة بـ 4300 دولار سابقًا، وهو ما يعكس تأثير الأوضاع الاقتصادية والسياسية العالمية على أسواق الذهب.

وأضاف نجيب أن الذهب، باعتباره "سلعة عالمية"، يتأثر بشكل كبير بالأحداث الدولية غير المستقرة. مما يعكس الوضع الراهن من ارتفاع مستمر في الأسعار الذي قد يصل إلى مستويات غير مسبوقة مع حلول نهاية عام 2026.
 

سعر الذهب عيار 24 اليوم سعر الذهب عيار 21 اليوم سعر الذهب عيار 18 اليوم سعر الذهب عيار 14 سعر الجنيه الذهب اليوم

حملة مكبرة
بروتين تاو.. الرابط بين كوفيد وألزهايمر
فيروس الأدينوفيروس
دقائق من المشي يوميا تقلل خطر الوفاة المبكرة
فيديو

تطورات حالة حسن شحاتة الصحية

بعد أنباء غير صحيحة عن وفاته.. مصادر إعلامية تطمئن الجماهير على صحة حسن شحاتة

