حطّم الأرقام .. شعبة الذهب تكشف مفاجأة بشأن الأسعار الفترة المقبلة | فيديو

في هذا السياق، لفت نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب السابق، إلى أن الأسعار قد تشهد ارتفاعات جديدة تصل إلى مستويات غير مسبوقة مع نهاية العام الجاري، مما يستدعي استراتيجيات مختلفة للمستثمرين والمواطنين.

أسعار الذهب تواصل الصعود

أكد نادي نجيب في تصريحات تلفزيونية أن أسعار الذهب ستواصل الصعود خلال الفترة المقبلة. حيث أشار إلى أن سعر الأونصة وصل إلى 4509 دولارات، مقارنة بـ 4300 دولار سابقًا، وهو ما يعكس تأثير الأوضاع الاقتصادية والسياسية العالمية على أسواق الذهب.

وأضاف نجيب أن الذهب، باعتباره "سلعة عالمية"، يتأثر بشكل كبير بالأحداث الدولية غير المستقرة. مما يعكس الوضع الراهن من ارتفاع مستمر في الأسعار الذي قد يصل إلى مستويات غير مسبوقة مع حلول نهاية عام 2026.

التأثيرات المحلية على السوق المصري

على الصعيد المحلي، سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا كبيرًا في السوق المصري، حيث بلغ سعر عيار 24 نحو 6914 جنيهًا، بينما وصل سعر عيار 21 إلى 6050 جنيهًا. يتوقع نجيب أن يتجاوز سعر جرام الذهب من عيار 21 حاجز الـ 7000 جنيه بنهاية العام، ما يعكس التوقعات المستمرة لارتفاع الأسعار.

وأوضح نجيب أن هذا الارتفاع يعود إلى عدة عوامل اقتصادية، منها تراجع أسعار الفائدة في البنوك، مما يجعل الذهب الخيار المفضل للمستثمرين الذين يبحثون عن استثمار آمن بعيدًا عن تقلبات العملة.

الذهب كبديل استثماري في أوقات الأزمات

أوضح نجيب أن تراجع أسعار الفائدة يدفع المزيد من المستثمرين نحو الذهب كبديل استثماري آمن. فمع انخفاض عوائد البنوك على الودائع، أصبح المعدن الأصفر الخيار الأمثل للاحتفاظ بالقيمة وتجنب مخاطر التقلبات في سوق الأسهم والعملات.

وأضاف أن المستثمرين يفضلون الذهب في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي، كما هو الحال في الوقت الحالي، حيث يبحث الجميع عن ملاذ آمن للحفاظ على أموالهم من التضخم أو الخسائر الناتجة عن تقلبات السوق.

هل من الممكن تراجع الأسعار؟

ورغم التوقعات بارتفاع أسعار الذهب، إلا أن نجيب أشار إلى أن أي تراجع في الأسعار سيكون "طفيفًا ومؤقتًا" ولن يستمر لفترة طويلة. ومن المتوقع أن يعود السعر بعدها لاستكمال مساره التصاعدي نتيجة العوامل الاقتصادية والسياسية التي تؤثر على أسواق الذهب عالميًا.

ونصح نادي نجيب المواطنين الذين يمتلكون سيولة نقدية بالشراء الفوري للذهب، مؤكدًا أن المؤشر العام للذهب يشير إلى صعود مستمر في الأسعار، مشيرًا إلى أن الذهب يبقى أحد أضمن الخيارات للاستثمار في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وأنه من الأفضل للمستثمرين التحرك سريعًا قبل المزيد من الارتفاعات المتوقعة في الأسعار.