رغم إجراءات التأمين ومنع الموبايل ..جروبات الغش تنشر أسئلة وإجابات امتحانات الإعدادية
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 15 يناير 2026 | فيديو
قرار قضائي عاجل بشأن وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال
روسيا تعلن التعرّف على ضابط استخبارات بريطاني غير مُعلن وتتخذ إجراءً مهمًا ضد سفيرة لندن
زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب محافظة "جيفو" اليابانية
اصطفاف سماوي نادر يحسم موعد أول رمضان .. هل يختفي قمر شعبان تمامًا؟
موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في بطولة كأس عاصمة مصر
امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 | تداول أسئلة وإجابات "دين القليوبية" بتليجرام
قافلة «زاد العزة» الـ 117 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة عبر ميناء رفح
قفزة 75% في التبادل التجاري بين مصر والبرازيل خلال 2024 وصادرات مصرية تقترب من مليار دولار
المغرب والسنغال.. موعد نهائي كأس أمم أفريقيا 2025
اليوم .. انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رئيس التحرير
طه جبريل

حطّم الأرقام .. شعبة الذهب تكشف مفاجأة بشأن الأسعار الفترة المقبلة | فيديو

الذهب
الذهب
منار عبد العظيم

ارتفعت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا غير مسبوق في الفترة  الماضية، لذلك يسأل العديد عن مستقبل الذهب

ونرصد من خلال صدي البلد التفاصيل الكاملة في السطور التالية:

في هذا السياق، لفت نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب السابق، إلى أن الأسعار قد تشهد ارتفاعات جديدة تصل إلى مستويات غير مسبوقة مع نهاية العام الجاري، مما يستدعي استراتيجيات مختلفة للمستثمرين والمواطنين.

أسعار الذهب تواصل الصعود

 أكد نادي نجيب في تصريحات تلفزيونية أن أسعار الذهب ستواصل الصعود خلال الفترة المقبلة. حيث أشار إلى أن سعر الأونصة وصل إلى 4509 دولارات، مقارنة بـ 4300 دولار سابقًا، وهو ما يعكس تأثير الأوضاع الاقتصادية والسياسية العالمية على أسواق الذهب.

وأضاف نجيب أن الذهب، باعتباره "سلعة عالمية"، يتأثر بشكل كبير بالأحداث الدولية غير المستقرة. مما يعكس الوضع الراهن من ارتفاع مستمر في الأسعار الذي قد يصل إلى مستويات غير مسبوقة مع حلول نهاية عام 2026.

التأثيرات المحلية على السوق المصري

على الصعيد المحلي، سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا كبيرًا في السوق المصري، حيث بلغ سعر عيار 24 نحو 6914 جنيهًا، بينما وصل سعر عيار 21 إلى 6050 جنيهًا. يتوقع نجيب أن يتجاوز سعر جرام الذهب من عيار 21 حاجز الـ 7000 جنيه بنهاية العام، ما يعكس التوقعات المستمرة لارتفاع الأسعار.

وأوضح نجيب أن هذا الارتفاع يعود إلى عدة عوامل اقتصادية، منها تراجع أسعار الفائدة في البنوك، مما يجعل الذهب الخيار المفضل للمستثمرين الذين يبحثون عن استثمار آمن بعيدًا عن تقلبات العملة.

الذهب كبديل استثماري في أوقات الأزمات

أوضح نجيب أن تراجع أسعار الفائدة يدفع المزيد من المستثمرين نحو الذهب كبديل استثماري آمن. فمع انخفاض عوائد البنوك على الودائع، أصبح المعدن الأصفر الخيار الأمثل للاحتفاظ بالقيمة وتجنب مخاطر التقلبات في سوق الأسهم والعملات.

وأضاف أن المستثمرين يفضلون الذهب في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي، كما هو الحال في الوقت الحالي، حيث يبحث الجميع عن ملاذ آمن للحفاظ على أموالهم من التضخم أو الخسائر الناتجة عن تقلبات السوق.

هل من الممكن تراجع الأسعار؟

ورغم التوقعات بارتفاع أسعار الذهب، إلا أن نجيب أشار إلى أن أي تراجع في الأسعار سيكون "طفيفًا ومؤقتًا" ولن يستمر لفترة طويلة. ومن المتوقع أن يعود السعر بعدها لاستكمال مساره التصاعدي نتيجة العوامل الاقتصادية والسياسية التي تؤثر على أسواق الذهب عالميًا.

ونصح نادي نجيب المواطنين الذين يمتلكون سيولة نقدية بالشراء الفوري للذهب، مؤكدًا أن المؤشر العام للذهب يشير إلى صعود مستمر في الأسعار، مشيرًا إلى أن الذهب يبقى أحد أضمن الخيارات للاستثمار في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وأنه من الأفضل للمستثمرين التحرك سريعًا قبل المزيد من الارتفاعات المتوقعة في الأسعار.

