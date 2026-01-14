قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام السنغال في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا
القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال في كأس أمم أفريقيا 2025
أسعار الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية
حالات تصل فيها عقوبة الخطف للإعدام بالقانون .. تفاصيل
قبل انطلاقها غداً.. جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 محافظة القاهرة
اليونيسيف: الأزمة في غزة ليست لوجستية فقط بل سياسية وإنسانية بالدرجة الأولى
موعد مباراة مصر والسنغال اليوم الأربعاء في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025
مشروع الحزام والطريق.. انهيار رافعة على قطار في تايلاند يسفر عن مصرع 22 شخصًا
مواجهة حاسمة.. منتخب مصر يسعى للانتقـ.ـام من السنغال في نصف نهائي أمم إفريقيا
ربنا يديكي على قد طيبة قلبك .. ليلى علوي توجّه رسالة لـ «درة» في عيد ميلادها
الجيش السوري و«قسد» يُعلنان تجدّد القتــ.ـال في شرق حلب
ترامب يعتزم ⁠سحب الجنسية من أي مهاجر أدين ​بالاحتيال
اقتصاد

أسعار الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية
مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية
علياء فوزى

يستعرض موقع “صدى البلد” الإخباري أسعار الذهب وتحركاته في مصر خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 14 يناير 2026 وفقا لموقع gold price today، ضمن النشرة التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

سعر بيع وشراء الذهب في مصر يوم الأربعاء 

سعر الذهب عيار 24

 سجل سعر  بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، نحو 6985  جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 6960 جنيها.

سعر الذهب عيار 22

وصل سعر بيع جرام  الذهب عيار 22 إلى 6400 جنيها.

سجل سعر شراء جرام الذهب عيار 22  نحو 6380 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

بلغ  سعر بيع  جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا نحو6110  جنيهًا.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 21 الأكثر إلى نحو 6090 جنيها.

سعر الذهب عيار 18  

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 5235 جنيهًا. 

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم  إلى 5220 جنيهات. 

سعر الذهب عيار 14 

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 4075 جنيهًا. 

بلغ سعر شراء  جرام الذهب عيار 14 اليوم  4060  جنيهًا. 

سعر الذهب عيار 12

وصل سعر بيع جرام الذهب عيار 12  اليوم إلى3490جنيهًا.

سجل سعر شراء جرام الذهب عيار 12  اليوم 3480 جنيها.  

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر بيع  الجنيه الذهب اليوم حوالي 48880 جنيهًا.

وصل  سعر شراء الجنيه الذهب اليوم لنحو  48720جنيهًا.

سعر بيع أوقية الذهب

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 217190  جنيها.

سجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 216480  جنيها.

سعر الذهب عالميا 

الأونصة بالدولار: تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية حوالي 4594.53 دولار أمريكي.

