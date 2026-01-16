قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طاقم تحكيم مباراة مصر ونيجيريا لتحديد المركز الثالث في أمم إفريقيا
سعر الدولار في مصر مساء اليوم 16-1-2025
اختل توازنها خلال النزول .. مصرع سيدة أسفل عجلات أتوبيس بشبرا الخيمة
وفاة 5 أشخاص بسبب تسرب الغاز داخل مسكتهم بالقليوبية
دعارة أون لاين عبر فيسبوك.. القبض على 8 فتيات يمارسن الرذيلة بعابدين
الأمل والكرامة.. شعث يشيد بالدعم المصري والدولي لإخراج شعب فلسطين من أزمته
برلماني: نجاح جهود مصر في تهيئة مناخ سياسي داعم للتهدئة في قطاع غزة
الناتو يشيد بدور مصر في تعزيز الاستقرار الإقليمي والأداء النشط للدبلوماسية المصرية
بعد 4 شهو من رحيل زوجته.. وفاة شقيق علي السيستاني المرجع الديني الأعلى
سعر الذهب في مصر يرتفع مساء اليوم الجمعة 16-1-2026
‏أبو الغيط يرحب بتشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة قطاع غزة
المصري يقدّم العش في مشهد يعبّر عن عراقة الكرة المصرية | شاهد
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
سعر الذهب في مصر يرتفع مساء اليوم الجمعة 16-1-2026

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

جدد سعر الذهب في مصر صعوده مرة أخري مع مستهل تعاملات مساء اليوم الجمعة الموافق 16-1-2026 على مستوي محلات الصاغة المصرية.

الذهب يرتفع

وصعد سعر جرام الذهب في المتوسط بمقدار 10 جنيهات بمختلف الأعيرة الذهبية بعد انخفاض طفيف سجله أمس.

200 جنيه.. قفزة جديدة في سعر الذهب وعيار 21 يفوق التوقعات

صعود مستمر

خلال اليومين الماضيين ارتفع سعر المعدن الأصفر بقيمة كسرت حاجز الـ150 جنيه في المتوسط بعد انخفاض منذ مطلع الأسبوع الماضي.

تذبذب في الصاغة

وتعرض سعر جرام الذهب لخسائر بقيمة بلغت 850 جنيه على الأقل على مدار الـ5 أسابيع السابقة وسط حالة من الترقب داخل السوق المحلي.

عيار 21 مفاجأة.. هبوط جديد في سعر الذهب اليوم الأحد

آخر تحديث لسعر الذهب

وسجل آخر تحديث لمتوسط سعر الذهب نحو 6150 جنيه.

سعر عيار 24

ووصل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 7028 جنيه للبيع و 7057 جنيه للشراء.

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 6150 جنيه للبيع و 6175 جنيه للشراء.

سعر عيار 18

ووصل سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 5271 جنيه للبيع و 5292 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم

سعر عيار 14

وبلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 4100 جنيه للبيع و 4116 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 49.2 ألف جنيه للبيع و 49.4 ألف جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب نحو 4605 دولار للبيع و 4606 دولار للشراء.

زيادة المرتبات 2026

رسميًا| موعد زيادة المرتبات 2026 لموظفي الحكومة.. وقرار هام بشأن مستحقات يناير

صورة ارشيفية

«تصل إلى الوفاة»..تحذير طبي من خطورة تريند «كوباية الشاي»

الذهب

300 جنيه نزولًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

إجازة 45 يومًا بأمر القانون.. بشرى للموظفين في 2026

إجازة 45 يومًا بأمر القانون.. بشرى للموظفين في 2026

لحظة الحادث

حادث دهس جديد بأكتوبر.. طالب ثانوي يقتحم رصيف ويدهس سيدة وابنها ويصيب ابنتها

حسام حسن

سؤال غير محترم ولن أرد عليك.. رد ناري من حسام حسن على إعلامي مغربي

سعر الذهب اليوم

ارتفاع سعر الذهب اليوم الجمعة 16 يناير 2026.. عيار 21 بكام؟

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر.. وعيار 21 الآن

مخطوط أزهري

مخطوط أزهري يرى النور بعد عقود: «الاشتقاق وأثره في اللغة العربية» بمعرض الكتاب

وزير الأوقاف

وزير الأوقاف يؤدي صلاة الجمعة بمسجد العزيز الحكيم بمشاركة عدة وزراء

الدكتور عبد الفتاح العواري

خطيب الجامع الأزهر: علينا استلهام دروس الإسراء والمعراج في توحيد الصف وبناء الوعي

بالصور

نشرة المرأة | كيف يؤدي الجوع إلى الموت بعد وفاة فتاة قنا؟.. تريند كوباية شاي يثير القلق .. ارتفاع ضغط الدم يصيبك بمرض مميت

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

الموجة الـ 28.. إزالة 6 حالات تعد على الأراضي الزراعية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

رسالة شقيق شيرين عبدالوهاب

يوم أسود .. شقيق شيرين عبد الوهاب يفتح النار على كثيرين

