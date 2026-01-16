سعر الذهب في مصر يرتفع مساء اليوم الجمعة 16-1-2026

جدد سعر الذهب في مصر صعوده مرة أخري مع مستهل تعاملات مساء اليوم الجمعة الموافق 16-1-2026 على مستوي محلات الصاغة المصرية.

الذهب يرتفع

وصعد سعر جرام الذهب في المتوسط بمقدار 10 جنيهات بمختلف الأعيرة الذهبية بعد انخفاض طفيف سجله أمس.

صعود مستمر

خلال اليومين الماضيين ارتفع سعر المعدن الأصفر بقيمة كسرت حاجز الـ150 جنيه في المتوسط بعد انخفاض منذ مطلع الأسبوع الماضي.

تذبذب في الصاغة

وتعرض سعر جرام الذهب لخسائر بقيمة بلغت 850 جنيه على الأقل على مدار الـ5 أسابيع السابقة وسط حالة من الترقب داخل السوق المحلي.

آخر تحديث لسعر الذهب

وسجل آخر تحديث لمتوسط سعر الذهب نحو 6150 جنيه.

سعر عيار 24

ووصل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 7028 جنيه للبيع و 7057 جنيه للشراء.

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 6150 جنيه للبيع و 6175 جنيه للشراء.

سعر عيار 18

ووصل سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 5271 جنيه للبيع و 5292 جنيه للشراء.

سعر عيار 14

وبلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 4100 جنيه للبيع و 4116 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 49.2 ألف جنيه للبيع و 49.4 ألف جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب نحو 4605 دولار للبيع و 4606 دولار للشراء.