قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فتاوى| الإسراء والمعراج.. هل رأى النبي سيدنا جبريل على هيئته الحقيقية فيها؟.. هل يجوز أن أنهى مُصليا عن الكلام أثناء الخطبة؟.. هدية عاد بها النبي لأمته من الرحلة
أحد أبطال حرب أكتوبر.. من هو الحاج عوض هدل شيخ مشايخ البشارية الذي وافته المنية اليوم؟
جامعة حلوان التكنولوجية الدولية تبتكر روبوت يعمل بالذكاء الاصطناعي
برلمانية: انطلاق المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ يعكس قوة الدبلوماسية المصرية
سعر الذهب عيار 21 في الإمارات اليوم الجمعة 16-1-2026
حسام حسن: أتمني زيادة أعداد المحترفين.. ومواجهة نيجيريا قوية للغاية.. فيديو
مهندس بأسوان: مشروع بنبنان قدرته تمثل 80% من إنتاج السد العالي
حسام حسن: تأثرنا بالإصابات في أمم إفريقيا واللاعبون بذلوا مجهودا كبيرا.. فيديو
بعد دعوة الجيش السوري.. انشقاق 6 عناصر من تنظيم قسد على جبهة دير حافر
حسام حسن: فزنا بأمم أفريقيا 7 مرات وسنقاتل أمام نيجيريا.. فيديو
رئيس لجنة إدارة غزة: خدمة الأطفال والنساء الثكالى والشيوخ والجرحى أولوياتنا
وزيرة البيئة تناقش آليات تنفيذ مشروعات طاقة الرياح في منطقة خليج السويس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الذهب عيار 21 في الإمارات اليوم الجمعة 16-1-2026

أسعار الذهب في الإمارات
أسعار الذهب في الإمارات
محمد صبيح

شهدت أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة 16 يناير 2026 حالة من الاستقرار، حيث حافظ عيار 21 على مستواه دون تغيّر يُذكر، كما استقر سعر الجنيه الذهب بالتزامن مع ثبات الأسعار العالمية للمعدن الأصفر.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 492.25 درهم دون تغيير مقارنة بالتعاملات السابقة، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 3938.00 درهم، ليعكس السوق حالة من الهدوء في حركة البيع والشراء داخل محلات الصاغة.

أسعار أعيرة الذهب اليوم في الإمارات 

سعر الذهب في الإمارات اليوم

عيار 24: 554.25 درهم

عيار 22: 513.25 درهم

عيار 21: 492.25 درهم

عيار 18: 421.75 درهم

عيار 14: 326.25 درهم

عيار 12: 279.75 درهم

الأونصة: 17239.00 درهم

الجنيه الذهب: 3938.00 درهم

الأونصة بالدولار: 4602.99 دولار

أسعار أعيرة الذهب في الإمارات اليوم

وبالنسبة للتفصيلات، سجل عيار 24 الأعلى سعرًا في السوق الإماراتي عند 554.25 درهم للجرام، بينما بلغ عيار 22 نحو 513.25 درهم، وهو الأكثر تداولًا في بعض المشغولات الخليجية. 

واستقر عيار 18 عند 421.75 درهم، في حين سجل عيار 14 نحو 326.25 درهم، وبلغ عيار 12 حوالي 279.75 درهم.

ويتابع المتعاملون في سوق الذهب بالإمارات تحركات الأسعار العالمية عن كثب، خاصة مع تسجيل الأونصة عالميًا 4602.99 دولار، وسط ترقب لأي مستجدات اقتصادية قد تؤثر على اتجاهات الذهب خلال الفترة المقبلة.

أسعار الذهب اليوم الجمعة 16 يناير 2026 سعر جرام الذهب عيار 21 أسعار أعيرة الذهب أسعار أعيرة الذهب اليوم أسعار أعيرة الذهب في الإمارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات 2026

رسميًا| موعد زيادة المرتبات 2026 لموظفي الحكومة.. وقرار هام بشأن مستحقات يناير

تشغيل واتساب بدون إنترنت

تشغيل واتساب بدون إنترنت بعد التحديث الأخير.. إليك الطريقة

صورة ارشيفية

«تصل إلى الوفاة»..تحذير طبي من خطورة تريند «كوباية الشاي»

الذهب

300 جنيه نزولًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

إجازة 45 يومًا بأمر القانون.. بشرى للموظفين في 2026

إجازة 45 يومًا بأمر القانون.. بشرى للموظفين في 2026

الغندور

خالد الغندور: لماذا شجع الجمهور المغربي بنين وساحل العاج والسنغال؟

لحظة الحادث

حادث دهس جديد بأكتوبر.. طالب ثانوي يقتحم رصيف ويدهس سيدة وابنها ويصيب ابنتها

سعر الذهب اليوم

ارتفاع سعر الذهب اليوم الجمعة 16 يناير 2026.. عيار 21 بكام؟

ترشيحاتنا

حسن شحاتة

المعلم في أمان.. ماذا فعلت أسرة حسن شحاتة بعد شائعة وفاته؟

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال

ماتش مصر والسنغال.. اتفرج ببلاش على القنوات الناقلة مجانا

ياميش رمضان 2026

قبل الزحام.. أماكن بيع ياميش رمضان 2026 وأسعار اليوم

بالصور

الموجة الـ 28.. إزالة 6 حالات تعد على الأراضي الزراعية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

رسالة شقيق شيرين عبدالوهاب

يوم أسود .. شقيق شيرين عبد الوهاب يفتح النار على كثيرين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

المزيد