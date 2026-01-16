سعر الذهب عيار 21 في الإمارات اليوم الجمعة 16-1-2026

شهدت أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة 16 يناير 2026 حالة من الاستقرار، حيث حافظ عيار 21 على مستواه دون تغيّر يُذكر، كما استقر سعر الجنيه الذهب بالتزامن مع ثبات الأسعار العالمية للمعدن الأصفر.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 492.25 درهم دون تغيير مقارنة بالتعاملات السابقة، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 3938.00 درهم، ليعكس السوق حالة من الهدوء في حركة البيع والشراء داخل محلات الصاغة.

أسعار أعيرة الذهب اليوم في الإمارات

عيار 24: 554.25 درهم

عيار 22: 513.25 درهم

عيار 21: 492.25 درهم

عيار 18: 421.75 درهم

عيار 14: 326.25 درهم

عيار 12: 279.75 درهم

الأونصة: 17239.00 درهم

الجنيه الذهب: 3938.00 درهم

الأونصة بالدولار: 4602.99 دولار

وبالنسبة للتفصيلات، سجل عيار 24 الأعلى سعرًا في السوق الإماراتي عند 554.25 درهم للجرام، بينما بلغ عيار 22 نحو 513.25 درهم، وهو الأكثر تداولًا في بعض المشغولات الخليجية.

واستقر عيار 18 عند 421.75 درهم، في حين سجل عيار 14 نحو 326.25 درهم، وبلغ عيار 12 حوالي 279.75 درهم.

ويتابع المتعاملون في سوق الذهب بالإمارات تحركات الأسعار العالمية عن كثب، خاصة مع تسجيل الأونصة عالميًا 4602.99 دولار، وسط ترقب لأي مستجدات اقتصادية قد تؤثر على اتجاهات الذهب خلال الفترة المقبلة.