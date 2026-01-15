الجامعة العربية تشيد بجهود دولة الإمارات في تطوير منظومات متقدمة للسلامة

شارك السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد – رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية في اجتماع القيادة العامة للدفاع المدني في دبي حول السلامة والحماية المدنية ومبادرة «جاهزية المليار»، والذي شهد كذلك إطلاق التحالف العالمي للذكاء الاصطناعي في مجالات الإطفاء والسلامة، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الجاهزية المجتمعية وتطوير منظومات الوقاية والاستجابة للكوارث في المنطقة العربية، وذلك في 14يناير 2026، بدبي.

وألقى السفير المالكي كلمة أكد فيها أن الاجتماع يأتي في توقيت بالغ الأهمية في ظل تصاعد وتيرة الكوارث الطبيعية والتكنولوجية وتزايد المخاطر المرتبطة بالتغير المناخي والتوسع العمراني، مشدداً على أن قضايا الوقاية والجاهزية والاستجابة السريعة باتت تتطلب شراكات فاعلة ونهجاً جماعياً يتجاوز الاستجابات الآنية.

وأوضح أن مبادرة «جاهزية المليار» تمثل نموذجاً رائداً في تعزيز الوعي المجتمعي وبناء ثقافة وقائية شاملة، تجعل من الفرد والمجتمع شريكاً أساسياً في منظومة السلامة والحماية المدنية، بما يسهم في تقليل الخسائر وحماية الأرواح والممتلكات.

كما ثمّن انضمام جامعة الدول العربية إلى هذه المبادرة العالمية مؤكداً حرص الأمانة العامة على دعم الجهود العربية الرائدة وتعميم التجارب الناجحة بين الدول العربية.

وفي سياق متصل، أكد السفير المالكي أن إطلاق التحالف العالمي للذكاء الاصطناعي في الإطفاء والسلامة يمثل نقلة نوعية في أساليب إدارة المخاطر والطوارئ، من خلال توظيف التقنيات الحديثة في التنبؤ بالمخاطر ودعم اتخاذ القرار وتسريع الاستجابة، بما يعزز كفاءة أنظمة الحماية المدنية في مواجهة التحديات المتسارعة

وأشاد بالدور الريادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وحكومة دبي على وجه الخصوص، في تطوير منظومات متقدمة للسلامة والوقاية والحماية المدنية، مشيراً إلى أن الإمارات أصبحت نموذجاً يُحتذى به إقليمياً ودولياً في هذا المجال من خلال سياسات استباقية واستثمارات ذكية في التكنولوجيا وبناء شراكات دولية فاعلة.

وأكد في ختام كلمته أن جامعة الدول العربية، انطلاقاً من مسؤوليتها الإقليمية، ستواصل دعم هذه الجهود المتميزة والعمل على نقل وتعميم التجارب الإماراتية الناجحة إلى بقية الدول العربية، بما يسهم في تعزيز التكامل العربي وبناء قدرات جماعية قادرة على مواجهة المخاطر العابرة للحدود، وبناء مجتمعات أكثر أماناً وجاهزية وصموداً.