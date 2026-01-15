قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخسارة لم تحجب التألق.. ثنائي منتخب مصر يحققان إنجازا تاريخيا
جهاز حدائق أكتوبر يغلق المياه عن وصلات مياه خلسة بـ دار مصر
50 مليون جنيه.. خلاف عائلي يتحول لقضية رأي عام في الزقازيق
رئيس الطائفة الإنجيلية يوقع عقد تخصيص أرض المقر الجديد وبناء كنيسة بالعاصمة الإدارية
آية سماحة:رشاقتي ده كرم كبير من عند ربنا جيناتي حلوة مش نحت
متضررو السيول.. تسليم 256 عقدًا للوحدات السكنية الكاملة التجهيز والفرش للأسر المستفيدة
أبو الغيط يناقش تطورات خطة السلام في غزة مع وزير خارجية الهند | صور
القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر و نيجيريا في كأس الامم الافريقية
ياسين بونو يهدد عرش الحضري في أمم أفريقيا.. تصديات تاريخية تقود المغرب للنهائي
حلقت حواجبي وكنت بعمل مشكلات بالصغر.. آية سماحة عن طفولتها
الانسحابات تعصف ببيت الأمة.. حسان وأبو شقة يتنازلان عن الترشح لرئاسة الوفد
صيام الإسراء والمعراج 2026.. اعرف حكمه وهل هو بدعة أم لا؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجامعة العربية تشيد بجهود دولة الإمارات في تطوير منظومات متقدمة للسلامة

اجتماع القيادة العامة للدفاع المدني في دبي
اجتماع القيادة العامة للدفاع المدني في دبي
الديب أبوعلي

شارك السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد – رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية في اجتماع القيادة العامة للدفاع المدني في دبي حول السلامة والحماية المدنية ومبادرة «جاهزية المليار»، والذي شهد كذلك إطلاق التحالف العالمي للذكاء الاصطناعي في مجالات الإطفاء والسلامة، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الجاهزية المجتمعية وتطوير منظومات الوقاية والاستجابة للكوارث في المنطقة العربية، وذلك في 14يناير 2026، بدبي.

وألقى السفير المالكي كلمة أكد فيها أن الاجتماع يأتي في توقيت بالغ الأهمية في ظل تصاعد وتيرة الكوارث الطبيعية والتكنولوجية وتزايد المخاطر المرتبطة بالتغير المناخي والتوسع العمراني، مشدداً على أن قضايا الوقاية والجاهزية والاستجابة السريعة باتت تتطلب شراكات فاعلة ونهجاً جماعياً يتجاوز الاستجابات الآنية.

وأوضح أن مبادرة «جاهزية المليار» تمثل نموذجاً رائداً في تعزيز الوعي المجتمعي وبناء ثقافة وقائية شاملة، تجعل من الفرد والمجتمع شريكاً أساسياً في منظومة السلامة والحماية المدنية، بما يسهم في تقليل الخسائر وحماية الأرواح والممتلكات.

كما ثمّن انضمام جامعة الدول العربية إلى هذه المبادرة العالمية مؤكداً حرص الأمانة العامة على دعم الجهود العربية الرائدة وتعميم التجارب الناجحة بين الدول العربية.

وفي سياق متصل، أكد السفير المالكي أن إطلاق التحالف العالمي للذكاء الاصطناعي في الإطفاء والسلامة يمثل نقلة نوعية في أساليب إدارة المخاطر والطوارئ، من خلال توظيف التقنيات الحديثة في التنبؤ بالمخاطر ودعم اتخاذ القرار وتسريع الاستجابة، بما يعزز كفاءة أنظمة الحماية المدنية في مواجهة التحديات المتسارعة

وأشاد بالدور الريادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وحكومة دبي على وجه الخصوص، في تطوير منظومات متقدمة للسلامة والوقاية والحماية المدنية، مشيراً إلى أن الإمارات أصبحت نموذجاً يُحتذى به إقليمياً ودولياً في هذا المجال من خلال سياسات استباقية واستثمارات ذكية في التكنولوجيا وبناء شراكات دولية فاعلة.

وأكد في ختام كلمته أن جامعة الدول العربية، انطلاقاً من مسؤوليتها الإقليمية، ستواصل دعم هذه الجهود المتميزة والعمل على نقل وتعميم التجارب الإماراتية الناجحة إلى بقية الدول العربية، بما يسهم في تعزيز التكامل العربي وبناء قدرات جماعية قادرة على مواجهة المخاطر العابرة للحدود، وبناء مجتمعات أكثر أماناً وجاهزية وصموداً.

الدكتور علي بن إبراهيم المالكي جامعة الدول العربية دبي القيادة العامة للدفاع المدني في دبي طلاق التحالف العالمي للذكاء الاصطناعي الإطفاء والسلامة مبادرة جاهزية المليار المنطقة العربية السلامة والحماية المدنية قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية الإمارات دولة الإمارات العربية المتحدة الإمارات العربية المتحدة حكومة دبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

أسعار الدواجن تفاجئ الجميع.. بكام كيلو الفراخ والبانيه اليوم الخميس؟

منتخب مصر

بعد الخسارة أمام السنغال.. مفاجأة في تصنيف الفيفا لمنتخب مصر

محمد صلاح

ناقد رياضي: اعتزال محمد صلاح اللعب دوليا بعد بطولة كأس العالم

هانى ابوريدة

الفترة القادمة حاسمة.. أبو ريدة يفاجئ اللاعبين عقب هزيمة منتخب مصر

الرئيس السيسي وترامب

البيت الأبيض: ترامب يلتقي الرئيس السيسي في دافوس الأسبوع المقبل

الذهب

حطّم الأرقام .. شعبة الذهب تكشف مفاجأة بشأن الأسعار الفترة المقبلة | فيديو

الذهب

أسعار الذهب في مصر... مفاجأة بعيار 21 اليوم الخميس

جروبات الغش

رغم إجراءات التأمين ومنع الموبايل ..جروبات الغش تنشر أسئلة وإجابات امتحانات الإعدادية

ترشيحاتنا

الدواجن

اعرف الكيلو بكام.. تراجع أسعار الدواجن اليوم الخميس 15 يناير في الأسواق

فهمي محمود الأمين

آثار أسوان : نركز على تسجيل وتوثيق الآثار بصفة مستمرة

أرشيفية

حماس: مستعدون لتسليم إدارة غزة للجنة الوطنية الانتقالية وتسهيل مهمتها

بالصور

فيروس غامض ينتشر مع الإنفلونزا في بريطانيا.. ما هو الأدينوفيروس وأعراضه وطرق الوقاية؟

فيروس الأدينوفيروس
فيروس الأدينوفيروس
فيروس الأدينوفيروس

5 دقائق مشي يوميًا قد تطيل عمرك.. دراسة تكشف مفاجأة

دقائق من المشي يوميا تقلل خطر الوفاة المبكرة
دقائق من المشي يوميا تقلل خطر الوفاة المبكرة
دقائق من المشي يوميا تقلل خطر الوفاة المبكرة

الكلية العسكرية التكنولوجية تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الأولى لطلبة مركز التدريب المهني التابع لهيئة قناة السويس

الكلية العسكرية التكنولوجية تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الأولى لطلبة مركز التدريب المهني التابع لهيئة قناة السويس
الكلية العسكرية التكنولوجية تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الأولى لطلبة مركز التدريب المهني التابع لهيئة قناة السويس
الكلية العسكرية التكنولوجية تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الأولى لطلبة مركز التدريب المهني التابع لهيئة قناة السويس

إزاي لسه عايش ..تصريحات مثيرة للجدل عن نظام ترامب الغذائي

نظام ترامب الغذائي
نظام ترامب الغذائي
نظام ترامب الغذائي

فيديو

تطورات حالة حسن شحاتة الصحية

بعد أنباء غير صحيحة عن وفاته.. مصادر إعلامية تطمئن الجماهير على صحة حسن شحاتة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

المزيد