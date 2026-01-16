قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب بالسعودية اليوم الجمعة 16 يناير 2026

أسعار الذهب في السعودية
أسعار الذهب في السعودية
محمد صبيح

سجلت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الجمعة 16-1-2026، ارتفاعًا طفيفًا مقارنة بتعاملات أمس، حيث صعد سعر جرام الذهب عيار 21 بقيمة 0.55 ريال، ليواصل المعدن الأصفر تحركاته المحدودة في السوق المحلية، بالتوازي مع تغيرات أسعار الصرف وحركة الأوقية عالميًا.

وبحسب متوسط أسعار الذهب اليوم في السعودية، ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 486.25 ريال، مقابل 485.7 ريال في تعاملات أمس، كما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 3889.50 ريال، مقارنة بحوالي 3885.60 ريال أمس، بزيادة تقارب 4 ريالات.

أسعار الذهب اليوم في السعودية

اسعار الذهب في السعودية الان

عيار 24: 555.75 ريال

عيار 22: 509.25 ريال

عيار 21: 486.25 ريال

عيار 18: 416.75 ريال

عيار 14: 324.25 ريال

عيار 12: 277.75 ريال

الجنيه الذهب: 3889.50 ريال

الأونصة: 17282.50 ريال

الأونصة بالدولار: 4608.64 دولار

أسعار أعيرة الذهب اليوم

سجل الذهب عيار 24، وهو الأعلى من حيث النقاء، نحو 555.75 ريال للجرام، فيما بلغ سعر عيار 22 نحو 509.25 ريال، محافظًا على مستوياته المرتفعة نسبيًا داخل السوق السعودية.

أما الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا وإقبالًا في المملكة، فقد سجل 486.25 ريال للجرام، محققًا ارتفاعًا طفيفًا عن سعره في تعاملات أمس. وبلغ سعر عيار 18 نحو 416.75 ريال، بينما سجل عيار 14 حوالي 324.25 ريال، وعيار 12 نحو 277.75 ريال.

وعلى مستوى الوحدات الأكبر، سجل الجنيه الذهب نحو 3889.50 ريال، فيما بلغت قيمة الأونصة في السوق المحلية 17282.50 ريال، بالتزامن مع وصول سعر الأونصة عالميًا إلى 4608.64 دولار.

الأسعار المعلنة استرشادية وتعكس متوسط أسعار الذهب في السعودية اليوم، وقد تختلف من تاجر لآخر حسب المصنعية والطلب.

أسعار الذهب في السعودية أسعار الذهب اليوم الجمعة 16 1 2026 سعر جرام الذهب عيار 21

