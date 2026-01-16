قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الدولار اليوم الجمعة 16-1-2026
قاض أمريكي يصف ترامب بالمستبد ويمنع إدارته من الانتقام من الأكاديميين
انفجار كوني مذهل.. ناسا توثق لحظة غير مسبوقة على سطح الشمس
خلاف مالي يعطل تجديد عقد حسين الشحات مع الأهلي
سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر.. وعيار 21 الآن
أسعار الدواجن خلال رمضان.. مفاجأة سارة للمواطنين
ارتفاع سعر الذهب اليوم الجمعة 16 يناير 2026.. عيار 21 بكام؟
وزير الخارجية: موقف مصر ثابت تجاه لبنان ونرفض المساس بسيادته
هل صيام اليوم 27 رجب ثوابه يعادل 5 سنوات؟.. الإفتاء توضح صحة الحديث
موعد مباراة مصر ونيجيريا لتحديد المركز الثالث ببطولة أمم أفريقيا
الحكم على رئيس كوريا الجنوبية السابق بالسجن خمس سنوات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ارتفاع سعر الذهب اليوم الجمعة 16 يناير 2026.. عيار 21 بكام؟

سعر الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم
محمد صبيح

سجلت أسعار الذهب في مصر، اليوم الجمعة 16-1-2026، ارتفاعًا محدودًا في سعر جرام الذهب عيار 21 مقارنة بتعاملات أمس، حيث صعد بقيمة 10 جنيهات، فيما استقر سعر الجنيه الذهب عند نفس مستوياته المسجلة في ختام تعاملات الخميس، وذلك وفق متوسط أسعار الذهب بمحلات الصاغة دون احتساب المصنعية.

أسعار الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية

عيار 24: 7040 جنيهًا للبيع، و7015 جنيهًا للشراء

عيار 22: 6455 جنيهًا للبيع، و6430 جنيهًا للشراء

اسعار الذهب البوم

عيار 21: 6160 جنيهًا للبيع، و6140 جنيهًا للشراء

عيار 18: 5280 جنيهًا للبيع، و5265 جنيهًا للشراء

عيار 14: 4105 جنيهات للبيع، و4095 جنيهًا للشراء

عيار 12: 3520 جنيهًا للبيع، و3510 جنيهات للشراء

الجنيه الذهب: 49280 جنيهًا للبيع، و49120 جنيهًا للشراء

الأونصة: 218970 جنيهًا للبيع، و218260 جنيهًا للشراء

الأونصة بالدولار: 4616.07 دولار

سعر الذهب الان

أسعار الذهب اليوم الاثنين

وعلى مستوى الأعيرة، سجل جرام الذهب عيار 24، الأعلى نقاءً، نحو 7040 جنيهًا للبيع، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 حوالي 6455 جنيهًا. أما العيار الأكثر تداولًا في السوق المحلية، وهو عيار 21، فقد استقر عند 6160 جنيهًا للبيع بعد الزيادة الطفيفة المسجلة اليوم.

كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5280 جنيهًا، وسجل عيار 14 مستوى 4105 جنيهات، في حين وصل سعر جرام الذهب عيار 12 إلى 3520 جنيهًا. وبالنسبة للجنيه الذهب، فقد واصل استقراره عند 49280 جنيهًا للبيع، بالتزامن مع تسجيل سعر الأونصة محليًا 218970 جنيهًا، وسعرها عالميًا عند 4616.07 دولار.

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 16 1 2026 سعر جرام الذهب عيار 21 أسعار الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية عيار 21 عيار 18 عيار 14 سعر الذهب الان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات 2026

زيادة المعاشات 2026 رسميًا في هذا الموعد.. بشرى لـ11 مليون مواطن

صورة أرشيفية

أمريكا تبلغ إسرائيل بالهجوم على إيران.. وقرار مفاجئ من ترامب

ليلة الإسراء والمعراج الآن

ليلة الإسراء والمعراج الآن.. بـ13 دعاء قبل النوم تسمع خبرا سعيدا صباحا

الشعراوي

بـ 600 ألف جنيه .. عرض سيارة الشيخ الشعراوي المرسيدس للبيع

تشغيل واتساب بدون إنترنت

تشغيل واتساب بدون إنترنت بعد التحديث الأخير.. إليك الطريقة

زيادة المرتبات 2026

رسميًا| موعد زيادة المرتبات 2026 لموظفي الحكومة.. وقرار هام بشأن مستحقات يناير

دعاء ليلة الإسراء والمعراج

دعاء ليلة الإسراء والمعراج .. ردد أفضل 210 أدعية تقضي حوائجك وتفتح لك أبواب الخيرات

الإيجار القديم

تحديث حكومي بشأن المخاطبين بقانون الإيجار القديم .. ماذا يحدث؟

ترشيحاتنا

الطفلان المتوفيان

أحزان في أبو النمرس بعد مصرع طفلين شقيقين اختناقا إثر تسرب غاز

ارشيفية

خدوا فلوس وهربوا.. كواليس اختفاء طفلتين توأم بأبو النمرس

النيابة تنظم ورشة

النيابة العامة تنظم ورشة عمل تدريبية لأعضائها في المسؤولية الجنائية الدولية

بالصور

الكشف عن أخطر كتاب فى العالم| الرموز البنفسجية لتحقيق الأمنيات الصعبة وإزالة العكوسات.. أسرار أخفيت لسنوات

كتاب الرموز البنفسجية
كتاب الرموز البنفسجية
كتاب الرموز البنفسجية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

المزيد