ارتفاع سعر الذهب اليوم الجمعة 16 يناير 2026.. عيار 21 بكام؟

سجلت أسعار الذهب في مصر، اليوم الجمعة 16-1-2026، ارتفاعًا محدودًا في سعر جرام الذهب عيار 21 مقارنة بتعاملات أمس، حيث صعد بقيمة 10 جنيهات، فيما استقر سعر الجنيه الذهب عند نفس مستوياته المسجلة في ختام تعاملات الخميس، وذلك وفق متوسط أسعار الذهب بمحلات الصاغة دون احتساب المصنعية.

أسعار الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية

عيار 24: 7040 جنيهًا للبيع، و7015 جنيهًا للشراء

عيار 22: 6455 جنيهًا للبيع، و6430 جنيهًا للشراء

عيار 21: 6160 جنيهًا للبيع، و6140 جنيهًا للشراء

عيار 18: 5280 جنيهًا للبيع، و5265 جنيهًا للشراء

عيار 14: 4105 جنيهات للبيع، و4095 جنيهًا للشراء

عيار 12: 3520 جنيهًا للبيع، و3510 جنيهات للشراء

الجنيه الذهب: 49280 جنيهًا للبيع، و49120 جنيهًا للشراء

الأونصة: 218970 جنيهًا للبيع، و218260 جنيهًا للشراء

الأونصة بالدولار: 4616.07 دولار

سعر الذهب الان

وعلى مستوى الأعيرة، سجل جرام الذهب عيار 24، الأعلى نقاءً، نحو 7040 جنيهًا للبيع، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 حوالي 6455 جنيهًا. أما العيار الأكثر تداولًا في السوق المحلية، وهو عيار 21، فقد استقر عند 6160 جنيهًا للبيع بعد الزيادة الطفيفة المسجلة اليوم.

كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5280 جنيهًا، وسجل عيار 14 مستوى 4105 جنيهات، في حين وصل سعر جرام الذهب عيار 12 إلى 3520 جنيهًا. وبالنسبة للجنيه الذهب، فقد واصل استقراره عند 49280 جنيهًا للبيع، بالتزامن مع تسجيل سعر الأونصة محليًا 218970 جنيهًا، وسعرها عالميًا عند 4616.07 دولار.