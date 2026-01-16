قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عيار 24 يكسر الـ7000.. أسعار الذهب اليوم في مصر

الذهب واحدا من أهم وأقدم المعادن النفيسة التي عرفتها البشرية، وظل عبر العصور معيارا للقيمة وملاذا آمنا في أوقات الاضطراب الاقتصادي.

الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم

استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة.

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب اختلاف الأسعار الكبير التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

سجل سعر الذهب اليوم 

اسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 7028 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 6150 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5271 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 49200 جنيه.

